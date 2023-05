Viaxe a Ezkaba

Quen escribe estas liñas viaxou a Ezkaba, mais non ía só. Ao meu carón estivo un grande amigo, Anxo Doval Rey, familiar directo dun dos fugados de Ezkaba, asasinado nos días posteriores á evasión

Nós acudimos a Ezkaba e, malia os libros e as fotografías sobre o lugar e a historia, cando chegas ante a porta principal, ficas paralizado. O penal, escavado no cume do monte e propiedade do Exército español, permanece pechado e non accesíbel. Mais cando percorres o foso principal, aquela parálise énchese de dor. Sen poder acceder ao interior do forte nin ás celas subterráneas, pensas: como puideron sobrevivir algúns dos sete mil presos que en algún momento, entre 1936 e 1945, permaneceron recluídos en San Cristóbal? Non hai resposta racional. Foi, precisamente, a apertura pública do forte a principal reclamación no inicio da homenaxe, segundo expresou o presidente da Asociación Txinparta. Con todo, como sempre, os grandes protagonistas do acto foron os familiares dos presos e, así, puidemos escoitar a Beatriz agradecer emocionada poder recuperar os restos do seu avó, ou Agustín Hernán, que fixo chorar a moitos cando lembrou a súa avoa Vicenta. O testemuño de Ana Lázaro narrando as longas viaxes da súa nai Felisa a San Cristóbal xeou o sangue de todos os asistentes. Todos os oradores falaron, en definitiva, das esquecidas, das ocultadas, das que non tiñan nome, das que pasaron a historia á sombra dos seus homes, fillos ou pais.

Maite e Josu interpretaron unha canción-poema titulada La visita, e o grupo Abian cantou Las olvidadas. Por último, tres txistularis e unha parella de dantzaris deron por rematado a homenaxe. Antes, tivemos a fortuna de coñecer e falar con Fermín Ezkieta, o investigador que máis afondou na evasión do 22 de maio de 1938. El narrounos desde o alto do forte e ante unha visión privilexiada do val coas montañas e Francia ao fondo, por onde escaparon os fuxidos daquel día, como os perseguiron, onde os mataron ou detiveron... O relato do terror 85 anos despois.

Os restos de Manuel Rey Urcera seguen sen aparecer, soterrado nalgún punto do maior cemiterio a ceo aberto de toda Europa: o camiño que vai de Ezkaba a Francia

Quen escribe estas liñas viaxou a Ezkaba, mais non ía só. Ao meu carón estivo un grande amigo, Anxo Doval Rey, familiar directo dun dos fugados de Ezkaba, asasinado nos días posteriores á evasión. O seu tío-avó chamábase Manuel Rey Urcera, orixinario de Faxilde, unha parroquia do concello de Vilagarcía de Arousa, labrego e solteiro. Aínda o 27 de xullo de 1940 (dous anos despois do crime), o Boletín Oficial do Estado publicaba o fallo do Tribunal Provincial de Responsabilidades Políticas de Pontevedra e declaraba a Manuel “incurso en responsabilidad política (...) y le imponemos como sanción el pago de cincuenta pesetas”. Na actualidade, no ano 2023, os restos de Manuel Rey Urcera seguen sen aparecer, soterrado nalgún punto do maior cemiterio a ceo aberto de toda Europa: o camiño que vai de Ezkaba a Francia.