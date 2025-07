Viaxe ao Chile máis musical

Discípulo importante da mestra Violeta Parra, de quen falarei nunha crónica específica, foi o cantautor, de orixe moi pobre, Víctor Jara, tamén director de teatro e militante comunista, finalmente torturado e asasinado en 1973, durante o golpe de estado do Xeneral Pinochet. Estaba casado coa coreógrafa de orixe inglesa Joan Turner, cuxa memoria vital deu orixe, por certo, ao espectáculo teatral Joan, interpretado por alumnado do Campus Universitario de Lugo baixo a dirección de Paloma Lugilde, ao que se incorporaron varios textos do meu esperpento escénico “Gran Tirano”. A tráxica morte de Jara causárame un extraordinario impacto durante a mocidade e nunca deixei de tela presente, así que me alegrei da revisión do seu asasinato e da homenaxe que se lle tributou xa no século XXI.

Jara cantou cancións folclóricas só e co grupo Quilapayún, pezas doutros compositores americanos (Seeger, Viglietti) e poemas musicados (Neruda, Hernández), pero tamén as súas propias cancións, xeralmente comprometidas e protestatarias, como “Qué alegres son las obreras”, “El derecho de vivir en paz”, “Ni chicha ni limoná” e, sobre todo, a fermosa “Te recuerdo Amanda” (nome este da súa nai e da súa filla), que tanto me gustou na súa voz e na de Mercedes Sosa: “Te recuerdo Amanda, / la calle mojada, / corriendo a la fábrica / donde trabajaba Manuel. // La sonrisa ancha, / la lluvia en el pelo, / no importaba nada, / ibas a encontrarte con él, / con él, con él, con él, / son cinco minutos, / la vida es eterna, / en cinco minutos / suena la sirena, / de vuelta al trabajo, / y tú caminando / lo iluminas todo, / los cinco minutos / te hacen florecer”.