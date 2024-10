Vida dun emigrante concienciado, morte dun proletario militante

Despois da xubilación e dalgunhas tristes tribulacións persoais en Xenebra, Suso Baamonde retirouse á súa terra orixinaria, onde resistiu, primeiro en domicilio propio e logo nunha residencia vilalbesa, ata os oitenta e nove anos

En efecto, despois da xubilación e dalgunhas tristes tribulacións persoais en Xenebra, Suso Baamonde retirouse á súa terra orixinaria, onde resistiu, primeiro en domicilio propio e logo nunha residencia vilalbesa, ata os oitenta e nove anos. Así nos explicou el mesmo a súa situación, non exento de amargura e decepción, pouco antes de ingresar na residencia: “Queridos Claudio e Carmen: antes de nada imponse unha fraterna aperta despois de tanto tempo dun meu ostracismo persoal obrigado, mais non por esquecemento, senón por efectos de precaria saúde e dos anos que pesan e destrúen. Aínda podo conducir o meu coche, pero non me atrevo a ir a Lugo e retornar de noite; podo moverme cun bastón cincuenta metros para logo sentarme. Sigo de cerca a través de internet as vosas actividades culturais e sociais e felicítovos polo voso tesón e empeño, cousa moi estraña neste infortunado país. Eu non son feliz neste bodrio ibérico, nin nesta Terra Cha vilalbesa que un día idealicei dende a deportación emigratoria. A Europa non lle vai moito mellor, mais polo menos non pesa sobor dos seus pobos un franquismo de permanencia eterna institucionalizada”.

Na última mensaxe que nos enviou, non obstante, volveu mostrar a súa esperanzada e consoladora veneración pola cultura a propósito das actividades da Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética: “Felicitacións a ese nutrido grupo de notables que mantedes viva a memoria dunha gloria eminente do exilio galaico hispano derivado da tiranía franquista que aínda garda aquí flocos moi perigosos. A vosa actividade hónravos e por ende inclúe a tantas outras xoias do exilio artístico e intelectual ibérico, e tamén dignifícanos aos tantos expatriados da emigración inducida, coma min, que desde o noso feudo patrio, xa na recta final da vida, admiramos o voso plural empeño cultural. Suso Baamonde”.

Solidaria memoria permanente, pois, para tan exemplar emigrante concienciado como perseverante proletario militante.