Violencia. Neste caso, de xénero

Por certo, que non sei moi ben por que se chama así. 'De xénero' indicaría dun xénero contra outro, pero ao menos no que respecta á violencia física, os casos no que o violento é o home e a violentada a muller son unhas cantas veces máis numerosos que nos que ocorre o contrario. Neste caso, de equilibrio, nada.

Non é a primeira vez que digo que as conmemoracións de un día ó ano poden servir como lembranza un día, ó tempo que permiten un cómodo esquecemento o resto do ano. No caso do 8M, pouco a pouco o activismo social permite concibilo como unha celebración aglutinante dun contido de recorrido amplo. Por moito que siga a ser escaso en resultados mentres siga existindo a violencia: nesas andaríamos, na erradicación da violencia. Non sei se o temos claro na vida diaria, o suprimir as causas da violencia, pero por algures se comeza.