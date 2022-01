Violencias, mulleres, guerras

A editorial barcelonesa Blume publicou o pasado ano 2021 un atraente libro de historia contemporánea universal. Un libro incómodo pois doe e fai dano cando se le pero que, doutra banda, debería ser lectura obrigada en todas as escolas e institutos. Non é un manual ao uso: carece de índice xeral, así como de notas ao pé de páxina; non hai citas textuais de coñecidos autores intercaladas no texto; por ningún sitio atoparemos gráficos ou cadros estatísticos; tampouco inclúe as obrigadas referencias bibliográficas; as conclusións brillan pola súa ausencia. E, con todo, é un sobresaliente libro de historia contemporánea.

A obra titúlase Violencias, mujeres, guerras e o seu autor, Gervasio Sánchez, non é un historiador, senón un xornalista e reporteiro gráfico premiado en múltiples ocasións, responsábel de máis dunha decena de publicacións (El cerco de Sarajevo, Vidas minadas, Niños de la guerra, Desaparecidos...) e persoa que nas súas entrevistas e aparicións públicas foxe da compracencia, dos tópicos mil veces repetidos e dos discursos ambiguos.

Non hai en Gervasio Sánchez falsa retórica, populismo, demagoxia ou frases ocas. Así, cando en 2009 foille concedido o Premio Ortega y Gasset de xornalismo, a polémica estalou como un estrondo pois, no discurso pronunciado ante a concorrencia presente -varios ministros incluídos-, ao recoller o galardón exclamou: “É verdade que todos os gobernos españois desde o inicio da transición encabezados polos presidentes Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar e José Luis Rodríguez Zapatero permitiron e permiten as vendas de armas españolas a países con conflitos internos ou guerras abertas (...). É verdade que me sento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas nos esquecidos campos de batalla do terceiro mundo e que me avergoño dos meus representantes políticos”. O seu relato non foi publicado por ningún medio de comunicación, incluso El País (organizador do premio) abstívose de facelo.