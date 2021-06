Vivir a vida en historias

O problema chega cando deixa de ser un entretemento máis e se converte nunha necesidade. As stories adoitan espertar en moitos usuarios a irracional obriga de publicar cada paso que dan

Como con todo, o problema chega cando deixa de ser un entretemento máis e se converte nunha necesidade. As stories adoitan espertar en moitos usuarios a irracional obriga de publicar cada paso que dan ao longo do día. É certo que isto aparentemente non supón algo excesivamente grave, máis alá da enorme exposición que implica, ata que nos adentramos nos usos que se lle poden dar aos contidos compartidos.

Publicar pode ser unha forma de permitir aos usuarios que nos seguen que coñezan aspectos da nosa rutina, é dicir, proporcionar a opción de controlarnos e, sobre todo, de opinar. Isto deixa vía libre para a crítica fácil, porque quen poida ter acceso ao que diariamente aparece en redes sociais quizais chegue á conclusión de que na vida non hai nada máis do que se publica. Algo que en ningún caso é certo, posto que é imposible e sumamente improbable que compartamos todos os aspectos do que nos acontece ao longo do día.

O uso das redes sociais non é absoluto algo negativo nin que debamos evitar. Pero si é importante ter en conta que o que poñemos a disposición dos demais pode ser utilizado con fins pouco agradables para nós mesmos, e que o silencio moitas veces tamén ten o seu valor. É por iso que, para combater a necesidade de publicar de forma compulsiva, gustaríame compartir un dito relacionado coa cuestión e que, sinceramente, non recordo de onde o saquei: ‘en ocasións, o que se cala fai máis impresión do que se di’.