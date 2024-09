Un poemario cheo de ledicia e festividade estival, que invita ao desfrute do vrao, pero tamén á súa propia lectura; parafraseando ao autor: “Oxalá durase sempre isto / o verán, o vrao” (p. 10)

Cando se fala de Vrao como un poemario para a infancia non debe pensarse nel exclusivamente como un libro para os cativos e as cativas, senón tamén para un público xeral co desexo de recuperar por uns instantes un xeito de ollar perdido fai tempo. Isto vese reforzado pola existencia de poemas nos que se percive unha perspectiva máis madura, como en “O vendedor de froita” ou “A casa da punta”.

En conclusión, o Vrao de Lois Alcayde Dans é o seu vrao, pero tamén é o verán de todos e todas, o dos nenos e das nenas e o dos e das non tan cativos e cativas. O escritor presentará este venres día 6 o poemario en compaña do crítico literario Armando Requeixo na Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola. Un poemario cheo de ledicia e festividade estival, que invita ao desfrute do vrao, pero tamén á súa propia lectura; parafraseando ao autor: “Oxalá durase sempre isto / o verán, o vrao” (p. 10).