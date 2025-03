Na Wikipedia en castelán entre 2019 e 2025 a porcentaxe de mulleres editoras pasou de 22,78% a 22,83%

Non, Wikipedia non remata de rimar con women, isto é, non rima con mulleres nin en inglés. Parece evidente se nos fixamos nas regras que fomos estudando no seu tempo que constitúen a base do ritmo poético. Pero tampouco no ritmo ó que me refiro, ó de edición de artigos e ós artigos ‘que tratan sobre’ mulleres.