Xesús Alonso Montero: XCV aniversario

Fomos a Compostela, chuvia fecunda, escoitar o profesor Xesús Alonso Montero, prodixio de palabra e memoria

O salón de actos da Facultade de Filoloxía compostelá acolleu, coa coordinación do profesor Henrique Monteagudo, multitudinario acto académico de celebración dos noventa e cinco anos de vida de Alonso Montero, coa asistencia fervorosa de colegas, alumnos e amigos, así como representantes de institucións ou entidades coas que tivo ou ten relación. As palabras do reitor da Universidade de Santiago de Compostela, do decano da Facultade de Filoloxía, do director do Departamento de Filoloxía Galega e da doutora Dolores Vilavedra coincidiron en salientar a excelencia profesional e humana do homenaxeado, modelo de compromiso intelectual e ético, animador infatigábel do saber, do coñecemento. Axiña despertou a súa angueira lingüística: os ensaios O que cómpre saber da lingua galega (1968) e Informe -dramático- sobre la lengua gallega (1973) coñecen grande difusión. Os cen mellores poemas da lingua galega (1969) inaugura o ronsel luminoso de escolmas e edicións que ha de acometer.