Xogo de cartas, xogo de tronos

Comeza a partida, repartimos cartas

Chegamos ó presente, en concreto ó pasado 28 de maio e ó seu controvertido resultado a partes iguais 3-3-3. Temos por unha banda un PP de Ramirás que se desgasta pouco a pouco, ó non poder o seu candidato, o histórico tenente alcalde Juan Carlos Rodríguez, estar á altura da figura de Pilar López; pois a popularidade cos veciños e o peso e reputación dentro do PP provincial dun e doutra son incomparables. Por poñer algún exemplo, con Pilar López falamos da primeira muller alcaldesa da provincia, gobernando sen interrupción durante corenta anos (1975-2015) con nove maiorías absolutas. Este contexto, xunto co resto de factores externos ó PP, fai que o PP de Ramirás sexa, por primeira vez na súa historia, a forza menos votada no concello.

Por outra banda, temos a unha Isabel Gil e a un PSdG que se valen dos seus catro anos de goberno, a pesar de ser en minoría, para confiar en dar o salto á maioría absoluta e continuar o cambio en Ramirás dunha maneira mais sólida. Neste sentido unha das súas mellores cartas foi lograr un fito histórico para Ramirás que poida que non se volva a repetir nunca mais: a visita dunha ministra do goberno de España, como foi neste caso a de Teresa Ribera, ministra de transición ecolóxica. Sen embargo prodúcese a sorpresa, perdendo un escano e deixando de ser a primeira forza, aínda que de novo volve a superar en votos ó PP ademais de vencer con gran distancia nunha das mesas electorais.

E por último, o gran vencedor da noite. Porque este 28M non foi ou non destaca por ser unha derrota do PSdG e o PP, os cales só perderon un escano. O feito de que o PP sexa por primeira vez a última forza queda totalmente eclipsado, ante o gran salto e golpe na mesa que realiza o BNG, pasando dun a tres escanos e de ser a última forza a modo bisagra, para ser a primeira forza, vencendo en 3 das 4 mesas electorais de Ramirás. A pesar de que nunca antes o BNG saíra tan a gañar unha partida, dadas as numerosas “fichaxes” realizadas, iso non evitou que todo Ramirás sen excepción quedase en maior ou menor medida sorprendido co resultado.

Unha vez apostado, descubrimos cartas

Chega este pasado sábado e todo Ramirás agarda expectante o desenlace deste triángulo das Bermudas, valorando tódolos escenarios. Por todos eran coñecidas as difíciles relacións entre Gil e Meléndez, polo que seguir a liña nacional de pacto “progresista” víase case imposible.

As dúas opcións maioritarias entre a poboación eran: ou un goberno en minoría do BNG (principal hipótese dos votantes de Meléndez) ou un pacto BNG-PP (principal hipótese dos votantes de Gil). Sen embargo, se a vitoria do BNG causou sorpresa entre a poboación, esta nin de lonxe se compara á sorpresa causada polo pacto de última hora PSdG-PP entre Isabel Gil e Juan Carlos Rodríguez para unha alcaldía compartida, pasando a gobernar cada un durante media lexislatura.