Xosé Constenla : Para non esquecer

No caso galego andabamos orfos dunha crónica musical expresa dos anos máis escuros, unha etapa esquecida na que cunetas e muros se tinguiron de vermello e na que na ducia de campos de concentración que o Franquismo instalou no País non cabía unha alma máis

Anos despois aprendín que a historia que contaba aquela voz severa con sotaque de narrador de clásico de Disney era a crónica da matanza a mans do exército de máis dun millar de obreiros do salitre que se rebelaran contras as súas condicións laborais no Chile de comezos do século XX. Unha revolución abortada coma só se pode frear a vontade do Pobo, con balas e sangue. Cantada primeiro en verso polo poeta Luis Advis, foi musicada despois por Quilapayún, unha das formacións máis senlleiras da Nueva Canción Chilena xunto a Inti-illimani e titáns coma Victor Jara e Violeta Parra. Eran anos fecundos, de espertar dun continente. Un tempo no que Latinoamérica agromaba coma un dos principais polos irradiadores da música, literatura e conciencia social no mundo.

Para sorpresa de ninguén o disco, todo un emblema nos anos da esperanzadora etapa democrática de Salvador Allende, foi prohibido coa chegada ao poder da Junta Militar de Pinochet, ao que lle faltou tempo para dar orde de destruír todas e cada unha das copias que circulaban. Unha circunstancia que levou aos moi afortunados Quilapayún -vivos de milagre por estar de xira por Europa cando o Golpe de Estado -a regravar o disco no exilio francés contando cunha colaboración de luxo, a do seu veciño Julio Cortázar, para a adaptación dos versos ao francés. Unha reviravolta formal que lle deu ao álbum unha segunda vida e que, co paso do tempo, fixo que ese disco condenado a morte polo fascismo chegase a ser elixido en 2008 pola revista Rolling Stone coma o cuarto disco máis importante da historia da música chilena. É fácil imaxinar o ridículo bigote de Augusto José remexéndose no cadaleito por non ter conseguido borrar da Historia nen os seus protagonistas. Que cousa deliciosa pode chegar ser a xustiza poética.