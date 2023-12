Xunta de Galicia: "Comercial" de...

E no transporte público? Lobbis, acaparan todolos servizos, cunha administración que mira para outro lado ante as desfeitas do día a día nos desprazamanentos.

En sanidade, a administración do PP alíase ca alta tecnoloxía sanitaria e despreza a contratación de persoal que é o que máis precisa o sistema...pero con salarios de miseria, inestabilidade e precariedade laboral, dicindo “que non encontran profesionais para cubrir prazas”, co que o desmantelamento está garantido. Así, estamos vendo que a privatización é a estratexia do PP. O tema dos aparcadoiros nos recintos hospitalarios, xá é de traca!

As Residencias de Maiores en mans da iniciativa privada e incluso facendo bandeira de Residencias doadas a Pública por Amancio Ortega, que o PP as está “entregando” ó clero e a institucións que so queren un lucro rápido e non a atención de calidade ás persoas maiores. É Indecente. Cero residencias públicas en 14 anos de goberno!

Opóñense a revalorización das pensións según o IPC. Incrible pero certo! A súa pretensión é subilas “o 0,25% cada ano”. Váia miseria! Xa non falemos do Salario Mínimo Interprofesional, que se supón beneficiaría a unha amplia poboación (non a lobbies concrétamente). Pero son así, “é o seu carácter”.