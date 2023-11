XXII Simpósio da Rede Renda Básica

Os vindeiros 24 e 25 deste mês vai-se celebrar em Lleida o XXII simpósio da Rede Renda Básica1. Creio que é um bom momento para fazer um recordativo do que vem sendo esta proposta.

A Renda Básica (RBUI) é umha prestação económica periódica de caráter Universal (para todos os residentes no território) Incondicional (Sem nenhum tipo de condições, por exemplo independentemente de trabalhar ou não), Individual (é importante porque, por exemplo, assim aumenta a autonomia financeira das mulheres, jovens, etc.) e Suficiente (deve permitir viver com dignidade, normalmente falamos de que supere o limiar da pobreza).

Evidentemente, isso não pode significar em nenhum caso nem a perda nem a diminuição dos Serviços públicos existentes no território da sua implementação (como foi aprovado no congresso internacional em Seul em 20162), o que como corolário obriga a RBUI a financiar-se via “Redistribuição da riqueza”

Como vemos a ideia é bem simples, a penas si o estabelecimento dum novo direito humano polo que se garantiria a todas as persoas o direito a umha vida material digna polo simples feito de ter nascido, e como tal tampouco não vai resolver todos problemas políticos, económicos, sociais… apenas si vai rematar com a pobreza. Que creio que não é pouco.