Claro que para algúns foi un ano bó. Non o dubido. Supoño que mesmo habería unha añada excelente. Pero para moita xente, 1937, foi un ano de esquecer. As dereitas, non digamos os fachas, falo en xeral, sempre rexeitaron o Gernika e a Picasso, tanto monta, con argumentos diversos, máis ou menos xustificatorios, relacionados co seu significado simbólico universal. A Pablo Picasso por antiespañol e comunista sen máis.

Durante moitos anos, algúns aínda hoxe, vímolo hai uns días, aceptaron con fidelidade relixiosa a propaganda e as soflamas do réxime franquista, unha idea repetida ate a saciedade, Gernika foi bombardeada e destruída por “incendiarios y dinamiteros rojos”, un 26 de Abril de 1937, no marco da chamada Operación Rügen pola Legión Cóndor alemana e a aviación lexionaria de Italia.

Cando o pasado mércores, 6 de Abril, o Presidente ucraíno Zelenski, fixo alusión a Gernika, na súa intervención solemne nas Cortes, Congreso e Senado, algúns pensaron outra vez nos “incendiarios y dinamiteros rojos” a quen atribuiron, durante tanto tempo, a autoría do bombardeo

Hai uns anos, tiven ocasión de visitar o Museo da Paz de Gernika, no centro da vila, moi recomendable, guiado pola súa directora, a bóa amiga Iratxe Momoitio, no marco dunha reunión da Asociación Española de Educación e Investigación para a Paz (AIPAZ). Alí pudemos ver, escoitar e tamén sentir o que realmente aconteceu aquel día de mercado, nun magnífico documental ambientado nunha casa da época, o suficiente real como para saír conmocionado.

Cómo recoñecer tan abominable crime? Un bombardeo con explosivos incendiarios sobre unha poboación civil desarmada e indefensa, un experimento militar que logo repetirían os nazi, e non só eles, en tantos lugares.

O Gernika de Picasso, que debera estar alí na vila vasca de Gernika, fíxose universal de inmediato porque o pintor malagueño foi quen de representar o horror nunha obra que fixo inmediatamente, durante o mes de Maio, por encargo do goberno da II República e logo trasladado -en custodia- a Nova Iorque, ó Modern Art, polo inicio da IIGM. Alí estivo ate que Picasso renovou o préstamo do cadro ó MOMA, en 1958, co compromiso de regresar á España cando tiveramos restauradas as liberdades democráticas. O autor non tivo a oportunidade de velas restauradas. Morreu en Francia, en Mougins, no 1973.