365 días dun ano

O venres cumpriranse 365 días de morte e destrución en Ucraína, cada un dos días e das noites, desde o 24 de Febreiro pasado, aínda que todos sabemos que esta guerra comezou moito antes, por parte rusa e por parte occidental. E cando tódalas partes queren a guerra, a guerra imponse sempre, coa súas dinámicas propias, con tódolos horrores, coa poboación civil como obxectivo, así acontece en tódalas guerras modernas. Sucedeu en Libia, en Siria, en Chechenia, agora mesmo no Iemen, por non seguir, son as mulleres, os nenos e nenas, as anciáns, as infraestruturas civís, quen soportan cada día, cada hora, os enfrontamentos armados, sen escrúpulos morais, sen límites. E na fronte, unha guerra tradicional, como as de antes, corpo a corpo, casa por casa, con artillería, mísiles e drons, unha auténtica carnicería con máis de cen mil mortos en cada bando, din, e outros tantos feridos e mutilados. Un horror. E os que deciden, os que mandan, queren unha guerra longa, máis longa, para tentar debilitar a Rusia e para configurar unha nova e inxusta orde internacional, para renovar o armamento obsoleto, e que o Complexo Militar Industrial siga acumulando beneficios cunha voracidade insaciable.