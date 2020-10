A Á Oeste do Palacio da Zarzuela

O Poder Xudicial tamén está a mostrar a súa verdadeira cara. Cando en Cataluña se denuncia a xudicialización do Procés, certo progresismo español prefire mirar cara a outro lado. No entanto, a arbitrariedade converteuse en norma. Non soamente me refiro á esaxerada condena que sofren os líderes independentistas, senón tamén á vergoñosa sentenza á mesa do Parlament ou á persecución contra os membros da Sindicatura Electoral do primeiro de outubro. A esquerda española debería armarse de valor e de argumentos para evitar que esta deriva continúe o seu curso. A semana pasada xa viamos como a xudicatura actuaba como portavoz do PP. Ou era ao revés?

É difícil non pensar que, tristemente, os nosos días están máis próximos á persecución de activistas que á aparición de grandes líderes capaces de interpretar e dar impulso ao interese xeral

Gustaríame que na á oeste do Palacio da Zarzuela houbese alguén con suficiente materia gris e empatía como para ser neutral activamente -tamén o 1 de outubro, claro que si-. Mesmo me conformaría cun inquilino en Moncloa que, como Bartlet na ficción, fose capaz de buscar solucións máis aló dos seus intereses electorais ou das súas motivacións ideolóxicas. Supoño que son esixente co goberno máis á esquerda da historia de España (sic), pero é algo que debemos pedir a partidos políticos que mesmo gañaron eleccións en Cataluña. Empatía, visión e capacidade.

A podremia do sistema maniféstase, ademais, nun terceiro flanco. Monarquía, xudicatura e ultradereita. A santísima trindade. A nova ameaza é unha moción de censura con nulas opcións de éxito, pero con gran capacidade de incitar aos sectores máis ultra do Partido Popular. En Xénova 13 non anunciaron aínda que votarán a unha moción onde o candidato á presidencia é un tal Abascal. Será interesante comprobar que Cayetana vote o mesmo que o resto dos seus compañeiros de grupo.

Aaron Sorkin, creador da Á Oeste da Casa Branca, estreou recentemente unha nova película na plataforma dixital Netflix: O Xuízo dos 7 de Chicago. É difícil non pensar que, tristemente, os nosos días están máis próximos á persecución de activistas que á aparición de grandes líderes capaces de interpretar e dar impulso ao interese xeral. Pero vaia, se cadra estou trabucado.