A aposta verde é vermella

Nestes 15 anos de Goberno do PP, a Xunta non tivo vocación de protexer un dos maiores valores de Galicia, o seu medio natural

En 2022, Galicia padeceu un desastroso incendio no Courel, unha das xoias do noso patrimonio natural. Daquela, tras una interpelación parlamentaria que presentei, a Comisión Europea contestaba textualmente: “o Plan Director da Xunta de Galicia para a xestión de espazos da Rede Natura 2000 non cumpre os requisitos da Directiva de Hábitats incluida a zona Ancares-Courel”. Cómpre lembrar que a cobertura que ofrece a Rede Natura en Galicia está moi afastada da media do Estado, representando só un 12% do territorio fronte a un 27,5% estatal. Só estamos por diante de Melilla... Polo tanto, nin as maiores xoias naturais de Galicia, como a Devesa da Rogueira, están a salvo do PP. A xestión do noso patrimonio natural esixe una continua revisión, control e adaptación, ademais dunha ampliación dos espazos protexidos, pois a cidadanía e os habitantes desas áreas precisan ter claro cales son as actividades permitidas ou non. Sen embargo, Galicia leva 15 anos sufrindo a desidia do PP.