A arracada de Vilar de Santos no centenario da súa descuberta (1924-2024). Notas sobre a súa importancia

De finais do ano 1924 datan as primeiras noticias sobre a aparición, á beira da lagoa de Antela, dun “trozo de alhaja ibérica”. Trataríase da arracada de Vilar de Santos, exemplar singular da ourivaría castrexa datable arredor dos séculos III-II a. C. Responde a un tipo de xoias áureas ben coñecidas e do que se conservan diversos exemplares próximos cos que se relaciona directamente, tanto polo seu aspecto formal, como pola técnica e pola decoración.

Presenta un deseño arriscado pola dificultade na súa execución, así como unha minuciosa e detallada elaboración cunha sorprendente decoración volumétrica aplicada que complementa aqueloutra realizada directamente sobre a propia lámina que dá forma á estrutura.