Os resultados acumulados polos grande banca espanhola nos primeiros nove meses de 2023 superárom os 19.000 milhons, 20% mais que o a passado segundo diversas agências informativas. Umha insólita pletora de recursos que os executivos das entidades se apressurárom a relativizar para tentar coutar a esperada reacçom das autoridades responsáveis dos orçamentos públicos, além das exigências comunitárias de ajuste fiscal imediato para ir compensando a generosa política desenvolvida no Plano de Recuperaçom, Transformaçom e Resiliência por importe de mais de 140.000 millons de euros, desenhada para reactivar a economia espanhola depois da crise da COVID e demais desgraças acaecidas desde 2019 e quase esquecidas já.

A notícia dos resultados recorde alcançados nos nove primeiros meses do ano polo Banco Santander foi amplamente difundida pola imprensa económica como evidência do período de bonança que inaugurava o sector bancário. Nada menos que 8.143 milhons, 11% superior ao mesmo período do ano anterior. O BBVA publicava finalmente os seus, 5.961 milhons até Setembro, 24% mais que o ano anterior. Som só dous exemplos do cenário geral que caracteriza ao sector traduzido nas espectaculares cifras com que cerrou o terceiro trimestre.

Os resultados registados procedem em boa medida, como é sabido, da rápida subida dos tipos de interesse decretada por Christine Lagarde desde o BCE até alcançar o insólito nível de 4,5% anual que o BCE pretende manter sem desmaio até conseguir reverter a inflaçom, em prejuíço do crescimento, o consumo e o investimento. Os EE.UU. capitaneiam a actual cruzada de retorno às acrisoladas virtudes do ajuste desmesurado. Todo seja por frear o perigo inflacionário até reconduzi-lo a esse mítico 2% que parece cifrar as virtudes da frugalidade decretada. Ironicamente, o mitificado nível do 2% procede de um país tam excêntrico e marginal como Nova Zelándia1 que o inventou para atalhar a inflaçom desatada em 1989. As arcaicas virtudes purgativas do ascetismo sempre encontram valedor com especial incidência na honorável estirpe anglo-saxónica.