'A Cesta de Mazás': unha novela galega para 'desertar'

A outra palabra “Desertar”, coincidente etimolóxicamente, significa “abandonar as obrigas”. Alude á separación/afastamento, e outra vez sertare implica entrelazar. Esta é unha palabra importante porque resume a actitude hacker de Arturo: o seu desexo de fuxir da sociedade e das súas relacións de poder e dominio. A posibilidade inxenua (que na antigüidade clásica se consideraba como valor propio dos homes libres -non escravos-) de separarse do propio mundo que se observa cando planea a fuga do cárcere cos seus compañeiros.

Todos desertamos nalgunha medida cando decidimos disertar sobre as cousas que nos rodean. Cando procuramos entender o sentido de algo, ou cando nos decidimos a pensar sobre o que se oculta tras a aparencia. Desertamos porque nos paramos e botamos o o freo co propio mundo -coas nosas repeticións, coas inercias, coas obrigas-. E, dende logo, o libro de Bouzó transmite con toda claridade que o pensamento crítico, para poder emerxer, ten que transcorrer por vías distintas ás da realidade.

A potencia da Soedade: Común

Cando a soidade pasa a precisarse como unha singularidade común, e non como un mero condicionamento individual, está tórnase como o móbil da acción colectiva. O amor. A potencia por obrar nun sentido. E desde aí, xa non importa non saber a onde che leva o final da novela

O curioso é que a posibilidade de desertar, a esperanza en desertar só pode vir acompañada por unha aposta colectiva por desertar. Podemos desertar nun pensamento, pero ese propio pensamento precisa doutros para ser acompañado. Sexa para intervir, sexa para irse. O problema é que na ilusión de desertar, mesmo no disertar como recurso único, agóchase a impotencia do suxeito, a imposibilidade de cambiar, a asunción de que o seu mundo está condenado a reproducirse de maneira idéntica no tempo. Podemos localizar, na aparente radicalidade do hacker, a figura de quen xa non confía en que poidan sucederse grandes transformacións do social.

De forma contraditoria, nas disertacións de Arturo, o hacker desertador, rebélase que as posibilidades de cambiar o que acontece pasan polo común: polo encontro dos uns cos outros. E iso obsérvase na intimidade dos personaxes, en como as súas feridas, as súas vulnerabilidades, se expresan con toda a súa singularidade no momento en que se comparten. Arturo, para atopar a súa liberdade, para poder fugarse, precisou de mancomunar os seus agravios cos dos demais. Cando a soidade pasa a precisarse como unha singularidade común, e non como un mero condicionamento individual, está tórnase como o móbil da acción colectiva. O amor. A potencia por obrar nun sentido. E desde aí, xa non importa non saber a onde che leva o final da novela.

Que hai fóra da cárcere?