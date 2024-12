A “condición negra” e nós: panafricanidades na Galicia do século 21

A Abuy Nfubea.

É imposible resumir mesmo no espazo deste extenso artigo/ensaio a xenerosa contribución de Abuy Nfubea á difusión dos marcos filosóficos e epistémicos que caracterizan ao Panafricanismo como movemento histórica, política e culturalmente vinculado á emancipación da xente negra. Cando digo xente negra non me refiro só ao que agora chaman suxeitos racializados nativamente africanos, senon tamén á xente negra que sufriu e sufre as consecuencias cotiás da apisonadora colonial, racista e etnocida dos estados-nación Europeos durante o seu despregue histórico.

O seminario celebrado en Ourense do 25 ao 29 de Novembro, na tenda de Comercio Xusto: Introducción ao Panafricanismo; de Marcus Garvey a Winnie Mandela, forneceu claves para entender os principios fundacionais do movemento. A diversidade étnica e relixiosa, para o Panafricanismo, é un valor complementario á esixencia de xustiza e reparación polos múltiples agravios históricos cometidos pola apisonadora colonial de occidente. Tendo isto en conta, é evidente que o modelo francés de pretendida laicidade -modelo que adoita ser referencia, por exemplo, nas esquerdas españolas- necesita dun profundo cuestionamento ético e sociolóxico, xa que en ningún lugar está escrito en letras de ouro que a vontade de separación político-administrativa entre Estado e Igrexa implique a estigmatización moral ou a deshumanización do outro, como tampouco está demostrada a asociación entre espiritualidade e igrexa: que as tres grandes tradicións monoteístas de occidente –cristianismo, xudaísmo e Islam-, no seu desenvolvemento histórico, fosen movimentos espirituais cunha profunda relevancia social, antes de devir en institucións cun enorme poder político, non quere dicir que iso aconteza con tódalas tradicións espirituais. A profundísima relevancia que tivo o vudú – sí, o vudú –, por exemplo, na Revolución Haitiana, o primeira revolución da tradición cimarrona (1804) e, tamén, a primeira declaración da independencia negra, pode facer rir con paternalismo ao laicismo superficial e á ignorancia filosófica e relixiosa provocada en occidente por séculos de colonialismo epistémico en tódolos campos das humanidades, as ciencias e as letras, mais é un feito antropolóxico incuestionable.

O panafricanismo histórico, antes de que o propio termo se acuñe e se desenvolva coma un proxecto intelectual no século 19, ten as súas raíces histórico-culturais nos países do mar caribe, nun contexto de brutal escravitude colonial; os palenques e os quilombos que, en rigor, no son máis que pequenos estados negros xurdidos previamente da revolución violenta, representan o impulso nutricio do cimarronaxe –cimarrón é o termo despectivo usado polos amos brancos para designar aos negros que non se deixaban domesticar: suxeitos salvaxes e indisciplinados que non aprenderon a arte da sumisión e a obediencia ao amo- propicia a construcción efectiva da República independente de Haití en 1804, xurdida doutra revolución contra a escravitude colonial dous anos despois da revolución francesa, en 1791, e cuxa constitución redáctase en 1805.

A figura do xeneral negro Toussaint Loverture é chave para entender o proceso revolucionario Haitiano, mais tamén é chave entender que o vudú e o cimarronismo son os elementos espiritual e político a través dos que a conciencia negra Haitiana pasa da conciencia de sí á conciencia para sí. Os estados cimarróns son estados ou sociedades cristalizadas na informalidade da legalidade colonial, mentras que o vudú representa a forma tradicional de espiritualidade experimentada e transmitida a marxe da igrexa cristiana. Figuras como Vincent Ogé, Boukman Dutty e Cécile Fatiman e lugares como Bois Caimán, onde tivo lugar a primeira gran revolución dos negros haitianos escravizados que daría lugar ao comezo da revolución Haitiana, son chave para entender o proceso revolucionario de Haití.

O Pannegrismo, porén, fai referencia ao movimento social e político organizado que propugna a volta a África, e aquí é de obrigada referencia Martin Delany. Outros termos como Etiopianismo ou movemento Back to África sirven tamén para referenciar ao que previamente designamos como pannegrismo. Delany foi un abolicionista estadounidense afroamericano –o primeiro en chegar a oficial do exército dos Estados Unidos- durante a guerra de secesión, cuxos medios de expresión foron o diario negro The Mistery. En esencia, Delany propugnou nas súas conferencias a necesidade de crear un “Israel negro”; os vínculos co sionismo do século 19 son máis que evidentes coa pequena diferencia de que esa volta ao Israel negro -África- non cristaliza co tempo no que todos sabemos que é hoxe o estado de Israel nin tampouco levaba aparellada a apropiación de terra previamente ocupada.

No ano 1840 Estados Unidos poboa Liberia e Sierra Leona con poboación negra. Este proxecto non estaba exento de interese propagandístico: Os Estados Unidos querían darse unha imaxe de país anti-colonial ou non colonial, mais, no interior, as élites políticas e culturais norteamericanas sometían a un evidentísimo control a outro elemento sociolóxico importantísimo para entender o xurdimento do movimento: As igrexas. Éstas convertíronse nos únicos espazos onde os afroamericanos podían organizarse e comunicarse en tanto que colectivo con intereses comúns. Os brancos someteron a un control rigoroso estas reunións e, por suposto, tamén o contido das prédicas: libros coma o éxodo, o evanxeo de Lucas e Mateo ou o Apocalipsis foron suprimidos das prédicas para, deste xeito, evitar que servisen coma instrumentos de prédica en clave de liberación e emancipación colectiva.

As figuras de Alexander Crumell e Edward Blyden, sacerdote episcopal e profesor respectivamente, están asociadas ao xurdimento do Etiopianismo. Neste intre histórico, ademais, é moi importante facer investigacións sociolóxicas serias sobre o papel concreto que a prensa e os medios de época tiveron na construcción da conciencia negra moderna, como importante é tamén analizar o papel chave da Igrexa Episcopal metodista Africana, que se separou da igrexa metodista de extracción social maioritaria branca e que impulsou entre a comunidade negra a interpretación libre dos textos sagrados. Co paso do tempo tódalas igrexas metodistas logran unificarse baixo un mesmo movimento e logran crear a súa propia biblia, a biblia etíope -que contén o impulso nutricio do movemento rastafari-. Figuras histórico-mitolóxicas como Menelik primeiro están asociadas ao imaxinario do movemento rastafari e figuras como Leonard P. Howell, Haile Selassie e Marcus Garvey son de referencia obrigada. O primeiro foi o primeiro predicador do movimento rastafari e entrou en conflicto con prácticamente tódalas autoridades da súa época: os amos das plantacións, os sindicatos, as igrexas brancas establecidas, a policía e as autoridades coloniais da administración. A influencia de Howell trascendeu a nivel internacional e mesmo chegou a fundar unha cidade-comuna chamada Pinnacle na parroquia de Saint Catherine, hoxe famosa por ser lugar de afluencia de tódolos fieis do rastafarismo.

O famoso discurso de Haile Selassie na asamblea xeral da Onu (Outubro de 1963), que Bob Marley transferiu en parte ao seu tema “War”, interpretado tamén por Sinead O’connor, é unha fonte obrigada para entender a esencia do Etiopianismo ou movemento rastafari: Ata que a filosofía / Que fai a unha raza superior / E a outra / Inferior / Sexa finalmente / Desacreditada.

Achegándonos máis ata principios do século 20, no ano 1900, é de referencia historiográfica obrigada os famosos Acordos de París nos que as potenciais coloniais europeas proceden ao reparto do botín colonial. A reacción a estes acordos teñen ao Primeiro congreso Panafricano celebrado en Paris (1919) como resposta. Henry Silvester Williams, abogado e escritor de Trinidade, fundando a Asociación Panafricana en 1897, é tamén referencia clave para entender que o primeiro congreso panafricano de París xa tiña xérmolos culturais previos entre as xentes negras do espazo político-cultural anglófono.

Foi precisamente unha referencia tan común dentro da conciencia moderna do panafricanismo como William Du Bois quen traballou como asesor de Henry Silvester Williams, e é de estimulante lectura o seu libro “As almas do pobo negro”, onde mostra o conflicto interno ou dualidade do intelectual panafricano que, ao mesmo tempo que loita contra unha civilización que o anula como persoa, ten que integrarse nela: o clásico conflicto entre a ética -interna- das conviccións e a ética pragmática e posibilista das circunstancias para non ser anulado, invisibilizado, perseguido ou mesmo físicamente agredido por querer actuar en concordancia coas conviccións.

Para Du Bois, os axentes da emancipación do pobo negro tiñan que ser necesariamente do mundo académico e intelectual dentro do ámbito das ciencias sociais e as humanidades –; eran necesarias xentes negras de talento 10 – así o formula, textualmente- para a liberación definitiva dos suxeitos racializados; porén, para Henry Silvester Williams era preciso comezar a casa polos cimentos e por iso propugnou a necesidade de que o pobo negro apostase por unha formación meramente práctica e profesional para procurar o esencial, a saber, un certo grado de autosuficiencia económica, sen a cal a independencia intelectual e creativa son imposibles.