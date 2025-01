A constancia da honestidade

A casa do amo é un libro incómodo ou, máis exactamente, un libro que incomoda. Incomoda, molesta, fai pupa, porque non é nin unha miga condescendente

A casa do amo, o outro libro, é un traballo valente e comprometido que analiza o discurso colonial na literatura galega (neste momento obra finalista na categoría Ensaio e Investigación do Premio Follas Novas 2025). A casa do amo explora a posibilidade dunha vida sen dominación e leva a cabo unha pescuda fonda que o converte nun libro de consulta en temas de descolonización e literatura, un ensaio referente para a transformación social.

Porque nesta obra se parte da idea de tomar consciencia de que habitamos «a casa do amo», que o sistema cultural galego non está descolonizado nin é descolonizador, e debémolo cuestionar de xeito íntegro se alimentamos o desexo de que algunha vez deixe de ser ambas as dúas cousas. Como temos a certeza, porque xa nolo deixou en legado Audre Lorde, de que as ferramentas do amo non desmantelarán nunca a casa do amo, é tempo de pensarmos outras estratexias. Baseadas non xa na tolerancia, senón no respecto. Que incorporen todos os tons de pel, todos os sotaques, todas as maneiras de entender a vida.

A casa do amo é un libro incómodo ou, máis exactamente, un libro que incomoda. Incomoda, molesta, fai pupa, porque non é nin unha miga condescendente. Porque non ten a intención de facer amizades, senón de reflexionar sobre temas que normalmente pasamos por alto.