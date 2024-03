A conxura dos patriotas sen nome

Como os galegos –e os outros tamén– somos moi listos desde que pensamos, malia un tipo de doenza colectiva, coñecida como lapsus línguae, que aparentan padecer os que eses que rifan en Madrid para embobarnos, obrígannos a sospeitar que todos andan metidos en negocios turbios

Claro, como os galegos –e os outros tamén– somos moi listos desde que pensamos, malia un tipo de doenza colectiva, coñecida como lapsus línguae, que aparentan padecer os que eses que rifan en Madrid para embobarnos, obrígannos a sospeitar que todos andan metidos en negocios turbios. Uns meten no debate a «la mujer del Presidente», despois de se conxurarse para que nunca saibamos o seu nome. Outros refírense a «la pareja de Ayuso» cando queren falar de pisazos, Maseratis e de pasta –de moita pasta!– ata colocar a un «patriota anónimo» no primeiro posto do Hit Parade dos tratantes de máscaras en tempos de pandemia, sen concedernos o honor de poder chamarlle polo nome ao fulano de marras. Para pechar a cuadratura do círculo dos vicioso, é posíbel que o tal Koldo aínda se siga chamando Koldo, mais o certo é que, a día de hoxe, nin sequera un tal Ábalos se lembra do nome deste filantrópico patriota.

Así que, a nosa amnesia e a supina ignorancia van medrando porque nos azacotan con toneladas de parvidade mediática e porque os que mandan se conxuran, antes de que o do bar acenda o televisor, para regalarnos millóns de gafas con cristais opacos, fabricadas para converternos en cidadáns cegos, en morcegos apampados que fuximos da luz porque o que realmente nos mola é a indouta escuridade.

Cando o reloxo anuncia a hora de xantar, a televisión segue coa mesma garulada e a cadela de Iolanda, deitada no seu colo, escoita impasíbel as trapalladas de Sánchez e Feijóo, e as dos seus lugartenentes. Mais, antes de marchar e sen permiso da presidenta da cámara, pega un brinco mortal, tentando alcanzar coas uñas a pantalla. Como non o consegue, comeza a ladrar desesperadamente, sen que o dono do bar se decate que o único xeito de facela calar era apagando o televisor.

[O meu tío Lisardo só pode compadecerse da pobre cadela de Iolanda –e do dono do bar, claro–. Mais, que podía facer aquela criatura despois de ter que escoitar toda a mañá a tan ilustres tarambainas!?]