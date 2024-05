A agenda proposta polas congressistas é mui concreta e espera execuçom imediata: Que o Departamento de Estado se comprometa a derrogar a Doutrina Monroe como guia da política exterior dos Estados Unidos para a América Latina e o Caribe e a desenvolver como compensaçom umha política alternativa de boa vizinhança como instrumento de convivência o desenvolvimento económico

Com data de 17 de Janeiro de 2024, o incisivo portal informativo da congressista Nydia Velazquez1 expunha polo miúdo a justificaçom e propósitos da iniciativa, tam radicais como ambiciosos como cabe comprovar. Por fortuna há vida além das vacilantes e provisionais de Biden e de Trump.

Desde a invasom de Porto Rico em 1898, os Estados Unidos nom deixárom de semear ditaduras e golpes de estado por toda América Latina. O resultado fôrom 200 anos de instabilidade política, pobreza, migraçons e colonialismo. “É chegada a hora de mudar o nosso papel” proclama Delia C. Ramírez.

A agenda proposta polas congressistas é mui concreta e espera execuçom imediata: Que o Departamento de Estado se comprometa a derrogar a Doutrina Monroe como guia da política exterior dos Estados Unidos para a América Latina e o Caribe e a desenvolver como compensaçom umha política alternativa de boa vizinhança como instrumento de convivência o desenvolvimento económico.

Propóm a iniciativa rescindir todas as sançons económicas impostas unilateralmente a começar polo embargo a Cuba instando em contraposiçom a desenvolver programas de assistência externa e a desclassificar de maneira imediata todos os arquivos do Governo dos Estados Unidos relacionados com golpes de estado, ditaduras e vulneraçom de direitos humanos perpetrados contra América Latina e o Caribe.

Propom em definitiva acometer umha reforma integral da OEA, Organizaçom dos Estados Americanos, e apoiar em forma activa reformas democráticas no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, no Interamericano de Desenvolvimento e em todas as instituiçons financeiras internacionais semelhantes.

Admira a ousadia, o descaro poderíamos incluso dizer, no desenho desta sorte de New Deal latino-americana autenticamente revolucionária em ambiçom e propósitos; nada semelhante seria concebível no discurso parlamentar europeu. Parece mesmo estar a rexurdir aquela América aberta e generosa que preside o porto de Nova Iorque na forma de estátua de bem-vinda construída em 1886 segundo desenho do escultor alsaciano Frédéric Auguste Bartholdi como declaraçom permanente de amor à liberdade e a fraternidade republicana.

Simples idealismo, incompatível com o assassinato massivo que tem lugar em Ucránia e Gaza? Bom, nom há tantos anos, as ruas de Paris atreviam-se a sonhar utopias possíveis como depois aconteceria em Madrid em Outubro de 2014, ainda que hoje pareça pré-história irreconhecível. Afinal parece impor-se a inércia quotidiana aos generosos propósitos de mudança social.

Mas de repente observamos um novo ressurgir em América, como umha onda utópica e solidária, em apoio do povo palestino massacrado em Gaza. A generosidade de umha juventude privilegiada e inconformista e dum punhado de congressistas educadas na autonomia individual desafiam hierarquias estabelecidas e parecem anunciar um novo futuro para a república norte-americana, resgatando-a do estado de sonolência transmitida polo Partido Democrata e o vergonhento programa proposto polo trapaceiro ignorante que domina o Partido Republicano.

A vontade de regeneraçom democrática parece assomar de novo na política americana da mão de um grupo de congressistas iconoclastas e de umha geraçom universitária inconformista com a política exterior. Talvez umha new deal geopolítica como a proclamada polo facho secular da Estátua da Liberdade.

Notas

