A diplomacia das cidades

Falamos constantemente de tribos urbanas, do 'urban style', da mobilidade, do novo urbanismo, etc., como trazos inherentes á cidade, tanto máis acentuados canto maior sexa o tamaño da mesma. Tamén da adaptación á demanda crecente de vivenda, ao cambio climático, a descarbonización ou a protección do medio ambiente para facer fronte ás consecuencias negativas da aglomeración. Por outra banda, o fenómeno urbano supera os límites do municipio tradicional de forma que a actividade económica, a vivenda, os servizos ou a mobilidade xa non se poden planificar só no marco administrativo tradicional.

Para responder os retos do fenómeno urbano, as empresas e as institucións públicas desenvolveron novas estratexias de posicionamento, imaxe de marca, competitividade e proximidade ao cliente ou usuario. Entre elas, a relación cos seus pares, con outras empresas ou entidades doutras cidades que comparten idénticos problemas. Mediante irmanamentos, alianzas en redes temáticas ou xeralistas, intercambio de información e experiencias, actuacións de lobby ante outras instancias como o Goberno central ou a Unión Europea ou desenvolvemento de proxectos comúns. Un conxunto de actividades ás que denominamos diplomacia local ou paradiplomacia.