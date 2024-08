A dor pode ser furia, a furia, arte: literatura do corpo

Furia introdúcenos no boxeo, porque o boxeo é tamén parte da súa vida, e nos deixa claro que nin é un desafogo nin unha aprendizaxe para repartir hostias a quen nos amola. É un deporte, un xeito de se coñecer unha mesma; é un espazo onde falan os sentidos, as sensacións, os sentimentos, mais, sobre todo, fala o corpo. Ese corpo que máis dunha vez na adolescencia non sabemos onde colocar

A desastrosa situación económica familiar (dela e dunha súa tía avoa que ela chama Avoa Remorso pola súa faceta rosmona e choromiqueira), a falta de oportunidades que isto ocasiona, certas formas de bulling no instituto, o desastre de non conseguir axuda terapéutica para a superación do dó a través do SERGAS e non poder pagar outra terapia, as dúbidas respecto da súa propia sexualidade e, sobre todo, a dificultade concreta de enfrontar un dó diante de tantas angustias. Porén, malia as circunstancias, Furia non é unha novela que fala de fracasos, senón de superacións, e faino no día a día da protagonista, cando ela vai subindo chanzos nesa escada imaxinaria que a separa da dor, das dores todas, non para esquecelas senón para sobrevivilas.

Ce é unha moza na procura de si mesma, unha nena que se abriu abruptamente a unha adolescencia marcada pola perda da súa nai, que non se entende con Avoa Remorso, a única familia que lle queda, confusa tamén por non saber que facer fronte ao seu propio dó, e as dificultades de comprender o medre dunha nena en ebulición, que non pode ver mais ca súa tristeza e rebelarse.

M, alguén moi importante da vida de Ce, constitúe, ao meu ver, un xeito maxistral da autora para se meter nesta historia con toda a súa carga. Un alter ego que nos interpela. Á súa vez, a escritora introduce o nacemento do amor para Cecilia a través de Blue, e o seu non binarismo. Un amor complicado, non podía ser doutro xeito, máis que vence as dificultades. E aparece, tamén, un traballo de inclusión lingüística que lle agradeceremos a María Reimóndez fronte a ineficacia de quen ten que modificar a lingua para que caibamos todxs.

Furia introdúcenos no boxeo, porque o boxeo é tamén parte da súa vida, e nos deixa claro que nin é un desafogo nin unha aprendizaxe para repartir hostias a quen nos amola. É un deporte, un xeito de se coñecer unha mesma; é un espazo onde falan os sentidos, as sensacións, os sentimentos, mais, sobre todo, fala o corpo. Ese corpo que máis dunha vez na adolescencia non sabemos onde colocar, que facer con el, o corpo das mulleres sempre a exame, do que se laia Ce. Ese corpo que fala con voz propia e que se expresa con cada unha das súas partes na escrita: golpeado, famento, torturado. Ese corpo escribe, iso sábeo ben María Reimóndez, para que as historias sexan de verdade témolas que escribir, coma Furia, con todas e cada unha das partes do corpo.

