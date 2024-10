As “leis de acompañamento”, “leis vasoira” ou “leis omnibus”, acabaron converténdose no máis requintado trebello normativo da Feliz Gobernacion restaurada polo Partido Popular de Galicia no ano 2009

1. Para os que temos que explicar nas aulas universitarias a teoría contemporánea das fontes do Dereito e os principios de boa regulación (“Better regulation”), as sucesivas Leis de medidas fiscais e administrativas (en diante, LMFA) tramitadas e aprobadas polo Parlamento Galego acanda as leis anuais de orzamentos, constitúen un fascinante caso de pésimas prácticas lexislativas. Estas tamén denominadas “leis de acompañamento”, “leis vasoira” ou “leis omnibus”, acabaron converténdose no máis requintado trebello normativo da Feliz Gobernacion restaurada polo Partido Popular de Galicia no ano 2009.

En efecto, as LMFA poden cualificarse como o máis destacado testemuño sobre o que fai un partido político conservador con maioría absoluta nun Parlamento para que esta se reproduza cada catro anos sen que polo camiño nada cambie, aplicando no Parlamento a famosa consigna do Príncipe de Salina (Il Gatopardo, 1958): “Se vogliamo que tutto rimanga com´è, bisogna que tutto cambi” (se queremos que todo fique igual, hai que cambialo todo).

Estudando as LMFA non só se contemplan as múltiples reformas sectoriais coas que cada ano o Partido Popular de Galicia trata de adaptarse aos cambios políticos, económicos ou sociais, senón tamén toda unha filosofía política sobre o cambio social na Galicia contemporánea; isto é, o papel que nese (escaso) cambio desempeña un Parlamento conservador e os seus produtos, as leis.