A e-lección de Elon

Quizais deberamos pensar se a elección da liberdade non está relacionado co ter unha autonomía respaldada, coa tranquilidade que dá o poder dispoñer dunha solidariedade dentro da comunidade

Que pode ter que ver isto, sabido a nivel mundial, con Galicia ou unha pequena vila das nosas? A primeira resposta sería: é que Galicia, unha pequena vila ou ti máis eu non estamos no mundo? É que polo momento non tes liberdade para votar, aínda que sexa polo que consideras menos malo en troques de polo mellor? É que non segues a ter dependencia desas redes que contribuíches a facer medrar, que te sacaron información e que agora ves un fastidio abandonar porque aí están todas as persoas coas que te relacionas? É que non estás a depender en maior ou menor grao duns servizos que son públicos? En fin, quizais deberamos pensar se a elección da liberdade non está relacionado co ter unha autonomía respaldada, coa tranquilidade que dá o poder dispoñer dunha solidariedade dentro da comunidade. É dicir, algo ben diferente de estar illado no mundo e ter que seguir a liberdade de quen se autoproclame líder apoiado no poder dos cartos (ou outro poder, que como poder, rematará estando relacionado).

Propoño un exercicio final de empatía. Pensaches algunha vez como se foses Musk? Ou no que pensaría Elon de estar na túa pel? Adícalle un momento a iso...