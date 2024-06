Segundo estimaçons da ONU, a população da Índia em 2022, com 1.428 milhons de habitantes, teria batido à da China cifada em 1.425 milhons. Mais significativos som os aspectos demográficos em perspectiva dinámica; no gigante comunista, a populaçom está notavelmente mais envelhecida e o crescimento vegetativo parece ter-se estancado

Mais significativos som os aspectos demográficos em perspectiva dinámica; no gigante comunista, a populaçom está notavelmente mais envelhecida e o crescimento vegetativo parece ter-se estancado. Som as consequências das torpes decisons adoptadas nos anos oitenta com a política do filho único, predominantemente varom, que subordinárom toda a arquitectura demográfica ao objectivo do crescimento sem se decatar do seu impacto sobre o crescimento e as consequências depressivas irreversíveis sobre a natalidade e o bem-estar. A evoluçom do Japon, sumido há tempo num círculo vicioso de estancamento demográfico e económico em meio da pletora de aforro, deveria ter servido de aviso à milenária sabedoria chinesa. A inércia é agora insuperável e as actuais projecçons demográficas predizem cifras para a populaçom chinesa 8% inferiores às actuais para 2050. Perigoso ofício o de demiurgo social, e mais em tempos de abaixamento de fronteiras e unificaçom global de aspiraçons e modos de vida.