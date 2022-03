A esquerda contra a esquerda

Resulta curioso ver a unha determinada esquerda defender os dereitos nacionais dunha suposta Ukraina de maioría rusa, en tanto en canto parten da mesa lóxica da extrema dereita na defensa das ‘nacións étnicas’ e non multiculturais

O actual presidente Zelenski e o seu goberno, teñen amosado unha valentía inesperada para uns europeos acomodados que esqueceran que as liberdades se conquistan. O seu partido gañou unhas eleccións liderando un movemento rexeneracionista e democrático con similitudes co noso 15M. O parlamento Ukraino é no único onde as forzas populistas de extrema dereita non conseguiron escanos.

Custa moito entender cando aquí reivindicamos procesos de máis democracia que nun país se estea defendo as bases dunha democracia liberal, pero non é menos certo que calquera forza progresista non terá credibilidade democrática senón é capaz de defender as regras básicas da democracia. Un bo amigo dicía estes días que “defender a democracia liberal é hoxe o máis revolucionario”. Algo real cando esta está a ser atacada desde populismos radicais de un lado e outro.

Resulta curioso ver a unha determinada esquerda defender os dereitos nacionais dunha suposta Ukraina de maioría rusa, en tanto en canto parten da mesa lóxica da extrema dereita na defensa das ‘nacións étnicas’ e non multiculturais. Pola mesma lóxica irracional que acepta a anexión por Rusia dunha zona ruso falante deberiamos reconstruír o imperio español xa que en zonas de América Latina fálase español.