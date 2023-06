A euforia do BNG perante as Xerais do 23X

1. Non hai que ser un asiduo da prensa madrileña para comprobar que, tras o resultado das eleccións do 28M e a convocatoria anticipada das eleccións xerais para o 23X, o PPVox anda na fura de diante.

No noso país, o BNG afrontará as eleccións xerais de xullo instalado na súa propia euforia. Unha euforia ben peculiar

A tendencia á alza é clara en todo o Estado; menos intensamente na Galiza, mais tamén. Hai euforia facha, porque nas primeiras eleccións en todo o territorio nas que Feijóo avaliaba a consistencia do seu liderado da dereita española, o noso eterno presidente ve cada vez máis perto o suceso no seu único asalto á Moncloa, grazas á súa capacidade para atraer os votos que perde o experimento Ciudadanos.

Se, daquí ao 23X, Feijóo combina esta liña de fidelización de voto e unha parella desmobilización da esquerda (cabreada coas impotencias do goberno de coalición e as guerras intestinas no espazo Podemos-Sumar), Feijóo pode converterse en inquilino da Moncloa coa vitola de político invito e resiliente, tal e como xa foi en San Caetano durante os últimos 15 anos.

Perante esta situación tan perigosa, as forzas de esquerda de todo o Estado están chamadas a mobilizarse intensamente se queren evitar un triunfo da dereita. É posible acadar un bon resultado, se poñen todas as súas fortalezas no asador. Nada está escrito.

O BNG non exteriorizou satisfación polos malos resultados colleitados polo PSOE ou Podemos, rivais políticos directos no eixo da esquerda, nas eleccións do 28M. A organización nacionalista pode parabenizarse por apañar nos concellos galegos os votos escaldados coas Mareas, mais non podería estar feliz por uns malos resultados do PSdG, pois as dúas deputacións e moitos dos concellos onde cogobernan dependen de que ambos os pés da oposición acheguen bos resultados para gañar a maioría fronte ao PP. Contodo, é certo que os resultados do BNG foron bos, ainda que non tanto como se pretende desde a súa dirección ao afirmar que o BNG “non ten teito”. Non pode esquecerse que o 28M, o BNG ficou como terceira forza, a moita distancia do PSdG, especialmente nas cidades (248.676 fronte a 420.377 do PSdG).

Mais, se ben se mira, a euforia do BNG polos seus propios resultados trascende o 28M: é máis profunda, menos conxuntural, e máis inquedante á vez. É unha Euforia con maiúsculas, mistura case perfecta de romanticismo militante, determinismo histórico e chovinismo organizativo.

Malia ser o menos plural de toda a súa historia; malia ser o actual BNG un proxecto case exclusivo da UPG, saído da grande purga do ano 2012; malia ser explicitamente conservador no plano organizativo e ideolóxico; malia ter unha escasa penetración social alén do propio holding organizativo do Partido, este BNG, o BNG de Ana Pontón, fai continuamente historia, porque seica a súa progresión electoral, imbuída dun incremento viral, é “imparable”. Unha sorte de destino histórico que está inscrito na lóxica social do País. Vista desde esta perspectiva, a Euforia non deixa de ser puro márketin electoral: unha útil “profecía autocumprida”, que o grande sociólogo da ciencia Robert K. Merton definiu como unha definición “falsa” dunha situación, que activa un comportamento que fai que a falsa definición da situación vire verdadeira. Pero ten tamén outras claves de lectura.