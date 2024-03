A familia é un accidente

Unha muller que non cría a quen pare é unha “mala muller”. Unha muller á que as súas crías non recoñecen ou queren ou falan, é una “mala muller”. Una muller que non quere á familia que lle tocou co nacemento propio, é unha “mala muller”. Unha muller que non “se sacrifica” pola familia, é unha “mala muller”. Iso di o modelado patriarcal

Unha muller que non cría a quen pare é unha “mala muller”. Unha muller á que as súas crías non recoñecen ou queren ou falan, é una “mala muller”. Una muller que non quere á familia que lle tocou co nacemento propio, é unha “mala muller”. Unha muller que non “se sacrifica” pola familia, é unha “mala muller”. Iso di o modelado patriarcal. E nós, todas e todos, aínda non ousamos cuestionar en serio esta norma.

Na última década fixemos un traballo fondo na vindicación da maternidade, dos coidados e do dereito ao apego. Porén, non localizo espazos ou textos no feminismo non liberal onde se reflexione acerca do desapego, a escolla de non coidar ou a definición da non maternidade (a cal aínda só é posible enunciar mediante oposición). O movemento das Malas madres achegouse timidamente mais desde o liberal, impregnado de trampas capitalistas e superficialidade. Como moito, segundo esta liña ser mala nai viría consistindo en ter vida social e/ou profesional propia.