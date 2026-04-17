A fantasia do migrante invisível

A medida permite que pessoas estrangeiras já presentes no Estado espanhol antes de 31 de dezembro de 2025, com polo menos cinco meses de residência, podam sair da irregularidade. Ao mesmo tempo, o decreto endureceu-se, deixou de bastar a declaração responsável e passou a exigir-se prova documental de ausência de antecedentes penais no país de origem ou de residência recente

A regularização extraordinária aprovada em 2026 costuma aparecer como gesto de justiça, de normalização e até de siso económico. Talvez não é todo assim. A medida permite que pessoas estrangeiras já presentes no Estado espanhol antes de 31 de dezembro de 2025, com polo menos cinco meses de residência, podam sair da irregularidade. Ao mesmo tempo, o decreto endureceu-se, deixou de bastar a declaração responsável e passou a exigir-se prova documental de ausência de antecedentes penais no país de origem ou de residência recente, com prazos sucessivos para a obtenção da certidão e exclusão do processo quando ela não aparece. A regularização existe, mas chega moldada por um filtro novo.

Convém lembrar que esta regularização não entrou na agenda por iniciativa espontânea do Governo. A pressão vinha de trás. Em abril de 2024, o Congresso aceitou tramitar a iniciativa legislativa popular promovida por Regularización Ya e apoiada por mais de 600 mil assinaturas, com os votos de todos os grupos agás Vox. O PP apoiou então a tomada em consideração. Só mais tarde, já num clima político endurecido e sob concorrência aberta com a extrema-direita neste terreno, passou a denunciar a medida como regularização “a granel” e como “disparate”. A mudança diz bastante sobre o lugar que a imigração ocupa hoje na disputa partidária. O que antes podia aparecer como correção instrumental de uma realidade social passou a ser recodificado como ameaça à ordem.

Há ainda outro dado que ajuda a ver a medida por um ângulo menos conjuntural. Em Espanha, estes processos extraordinários deixaram há moito de ser uma anomalia absoluta. Tornaram-se, de certo modo, a correção periódica de um sistema que produz irregularidade através da sua própria espessura burocrática. Entre 1986 e 2026 houve sete regularizações extraordinárias. Isso não significa que a exceção se tenha tornado regra por benevolência do Estado. Significa também que o desenho ordinário da política migratória foi incapaz de acompanhar a realidade social e laboral que dizia ordenar. É por isso que a medida atual não pode ser lida apenas em chave humanitária, embora essa dimensão exista e seja importante. Pedro Sánchez apresentou-a como “ato de normalização” e como reconhecimento de uma realidade já existente. Ao mesmo tempo, sublinhou que se trata de reconhecer direitos e de exigir obrigações. A economia espanhola cresceu acima da média europeia nos últimos anos, vários sectores dependem fortemente de mão-de-obra estrangeira e a OCDE assinalou que reformas recentes ampliaram vias legais de migração e regularização, ao mesmo tempo que o sistema espanhol continua a ser reativo e pouco alinhado com as necessidades reais do mercado de trabalho. O apoio da Igreja, dos sindicatos, dos empresários e da mobilização cívica não exprime apenas empatia. Exprimiu também a consciência de que deixar centenas de milhares de pessoas numa semi-legalidade indefinida já não era sequer funcional para a própria ordem que delas depende.

A regularização não é apenas um ato jurídico. É uma técnica de gestão da vida que decide quem pode circular, trabalhar e existir “em igualdade de condições”. O problema é que esse reconhecimento não se concede a partir de uma lógica simples de pertença social. Concede-se a partir de uma lógica de filtragem. O migrante deixa de ser apenas alguém cuja presença prolongada obriga o Estado a ajustar o direito à realidade. Passa a ser também alguém que deve provar, de maneira ativa e documental, que não representa um risco. A suspeita entra assim no próprio coração do reconhecimento. Não o impede necessariamente, mas molda-o. E, quando a obtenção desses documentos depende de consulados lentos, administrações frágeis ou países de origem com escassa capacidade burocrática, a suspeita deixa de ser apenas simbólica e converte-se em obstáculo material.