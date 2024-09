A galiña dos ovos negros

Venezuela ten petróleo. Venezuela é un mercado. En Venezuela operan arredor de 120 empresas españolas que teñen en xogo neste intre en torno a 500 millóns de euros. España é alí o segundo maior investidor, con 72 filiais de empresas en 2018, segundo os datos que achega o Ministerio de Industria e Comercio. Grandes multinacionais de raizame española como Telefónica, Acciona, Alcatel, Santander, BBVA, Editorial Planeta, Santillana, Elecnor, Adecco, Dragados, Duro Felguera, Hesperia, Telvent ou Sintel, teñen moitos ovos postos na cesta venezolana.

A seguinte relación é a dos estados acerca dos que existe consenso internacional na hora de seren cualificados como ditaduras:

O que preocupa ao liberalismo en España non son os dereitos humanos da cidadanía venezolana. Son os seus privilexios económicos. Están a perder a galiña que pon os ovos negros do petróleo. Non lle dean máis voltas.

Afganistán, Alxeria, Angola, Acerbaixán, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Brunei, Burundi, Camboxa, Camerún, República Centroafricana, Cuba, Chad, China, Gabón, Malí, Mongolia, Xibutí, República Democrática do Congo, Exipto, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Irán, Iraq, Xordania, Cazaquistán, Quirguicistán, Laos, Libia, Birmania, Nicaragua, Corea do Norte, Omán, Qatar, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Somalia, Sudán do Sur, Sudán, Siria, Taxiquistán, Turquía, Turcomenistán, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Usbequistán, Venezuela, Vietnam, Sáhara Occidental, Iemen.

Busquen. Procuren a ver que recursos do interese do noso empresariado existen no Sáhara Occidental, en Iemen, en Eritrea ou Bahrein. Incluso en Nicaragua. Cantos ovos puxeron neses niños. Verán que poucos ou ningún nuns casos ou que están ben protexidos por esas ditaduras nos outros.

O que preocupa ao liberalismo en España non son os dereitos humanos da cidadanía venezolana. Son os seus privilexios económicos. Están a perder a galiña que pon os ovos negros do petróleo. Non lle dean máis voltas.