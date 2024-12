Observamos nestes dias as timoratas ondas de adulaçom que saúdam o regresso ao posto de mando do líder invicto de capacete alaranjado empurrado por sarcasmo da história polas esperanças das classes trabalhadoras decepcionadas com o elitismo que ao parecer identificam com o Partido Democrata.

Abre-se agora umha etapa de aguda inquietaçom no mundo democrático perante esta irrupçom dum programa de egoísmo desatado e desentendimento de qualquer responsabilidade proclamado polo irresponsável fantoche norte-americano que esgrime sem pudor os máximos poderes do país mais poderoso do mundo, eximido polo que se vê de qualquer responsabilidade. Anunciam-se deportaçons massivas, desvinculaçom de qualquer obriga internacional, questionamento da necessidade da OTAN numha espécie de isolacionismo radical grato às multitudes que aclamárom a Jacob Chansley, conhecido como o bisonte de QAnon, icónico macho da manada primitiva que assaltou o Capitólio de Estados Unidos o 6 de Janeiro de 2021. Um sucesso que parecia incrível até que aconteceu. O regresso aos valores cavernários confiados agora a um magnate iletrado, sáfio e auto-suficiente. Um sheriff omnipotente ébrio de poder disposto a governar o mundo.

É a hora de repensarmos Europa na sua singularidade e precária fortaleza com a Alemanha ameaçada de involuçom isolacionista, a França desconcertada e debilitada e a Grá-Bretanha que ainda pretende sonhar com umha ilusória relaçom privilegiada com os Estados Unidos. E sem embargo, a hora do europeísmo soou. Revitalizar o projecto é a tarefa iniludível que nos convoca por desígnio histórico e por exigência política colectiva

Em países limítrofes como México as perspectivas som mais que inquietantes sujeitos como estám à ameaça de asfixia tarifária e receptáculo indiscriminado de imigrantes rejeitados, adictos ao consumo de gatos e corruptores do nobre sangue wasp , branco, anglo-saxónico e protestante. O dano potencial sobre a Uniom Europeia poderia ser letal de nom mediar acçons moderadoras de momento inexistentes.

Meio mundo observa como apreensom a magnitude potencial do dano iminente. A ordem mundial consagrada em 1945 tocou definitivamente o seu fim e o novo cenário geopolítico nom anuncia nada bom com os EUA e a China marcando os limites do novo mapa hegemónico.

No entanto, umha ominosa sensaçom de alarma agita Europa, enfrentada a umha irresolúvel guerra em Ucránia cuja devir e consequências marcarám em forma indelével o seu futuro como avisam a cotio os países bálticos, dependentes do guarda-chuvas da OTAN para subsistir. A OTAN, umha antigualha isolacionista para o trumpismo que agora reverbera Washington.