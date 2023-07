A gobernabilidade dos concellos galegos despois do 28M

De todos os actores políticos involucrados no labirinto ourensán, o PP é o que tiña mais liñas vermellas á hora de establecer a súa folla de ruta. Non podía pór en risco o dominio da Deputación, peza estrutural determinante na continuidade da súa hexemonía provincial. Tampouco quería apostar por fórmulas que estimulasen unha futura presenza da sigla de Jácome nos comicios ao Parlamento do Hórreo e a conseguinte incertidume sobre os resultados de Rueda nesa batalla electoral. A xerarquía dos obxectivos fixados polos dirixentes do partido de Feijoo semellaba evidente: primeiro a Xunta, despois a Deputación e, por último, o concello de Ourense. Neste contexto, o resultado final estaba servido: a reputación de Manuel Cabezas debía ser sacrificada para asegurar o poder provincial e a expectativa da continuidade en San Caetano. PSdG e BNG tiveron, na práctica, unha menor marxe de manobra: para botar ao PP da Deputación tiñan que pactar con alguén a quen tiñan denunciado reiteradamente -mesmo no ámbito xudicial- e deberían asumir, xa que logo, unha potencial perda de credibilidade ante os seus votantes.

Mais alá das singularidades locais que podan explicar a ausencia de gobernos compartidos, as organizacións protagonistas deberían avaliar os potenciais efectos negativos deste desencontro sobre as expectativas dun futuro goberno de coalición na Xunta

Na visualización final da fotografía dos gobernos municipais tivo moita relevancia, loxicamente, o pacto subscrito entre socialistas e nacionalistas. En realidade, pódese considerar que estes acordos certifican o mantemento dunha tradición política que naceu na última década do século pasado.

En todo caso, facendo unha comparativa histórica, resulta chamativo o contraste co sucedido no ano 1999. Daquela, existindo un contexto moi parecido ao actual -o BNG era, tamén, a segunda forza no Parlamento galego-, formáronse gobernos de coalición en 5 cidades -Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra e Vigo- nas que existían maiorías suficientes para facelos posíbeis. Agora, poren, dos 4 lugares nos que se poderían conformar gobernos conxuntos (A Coruña, Santiago, Lugo e Pontevedra) só está formalizado, polo momento, o da capital lucense.

Mais alá das singularidades locais que podan explicar esta ausencia de executivos compartidos, as organizacións protagonistas deberían avaliar os potenciais efectos negativos deste desencontro sobre as expectativas dun futuro goberno de coalición na Xunta. De cara a esa cita, non se poden crear dúbidas a respecto dunha futura colaboración entre ambas forzas políticas se o PP perde a actual maioría absoluta. E carece de realismo imaxinar que o BNG ou o PSdG poden gobernar esa institución en solitario sen un programa común xestionado por persoas representativas de ambas sensibilidades.