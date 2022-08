O bombardeio diário de notícias da guerra de Ucránia, que apenas dura um semestre e parece já interminável, lega-nos umha morea de crónicas e imagens, algumha tam comovedora como a do pai ajoelhado ao pé do filho morto aos treze anos num bombardeio mentres esperava o ónibus. A absurda morte do adolescente ilustra bem o sem-sentido da guerra.

No entanto, Europa acolhe com os braços abertos à legiom de refugiados ucranianos que já supera os 3,7 millhons segundo estimaçons da ACNUR do mês de Junho, 130.000 deles em Espanha. Unanimidade na Europa impassível aliás ante o fluxo de migrantes procedentes do escuro sul. Unanimidade europeia também na imposiçom dum pacote de sançons ao país agressor com oneroso impacto na própria economia dos sancionadores coligados. Europa reage com firmeza ante umha ameaça externa que julga existencial.

O conflito desborda de sobejo o ámbito europeu para situar-se no centro do cenário de confronto geoestratégico actual. Umha UE lamentavelmente amputada da sua conexom euro-asiática, um bloco anglo-saxónico liderado polos EUA com a Gram-Bretanha de fiel escudeiro, a imensa fronteira russa com o gigante chinês à espreita e os BRIC, por fim, com África de testemunha silenciosa.

O crasso erro de cálculo cometido pola cúpula do Kremlin no vao intento de reverter o implacável avanço da fronteira da OTAN depois da dissolução da Uniom Soviética em 1991 afinca no sentimento de rancor patriótico acumulado polo menosprezo internacional percebido desde aquele glorioso acto de assinatura por Estaline do Acordo de Potsdam em 1945 revalidado logo após com o seu ascenso à condiçom de potência nuclear e aeroespacial. A vingança ante a humilhaçom longamente ruminada estalou de improviso em 2014 descarregando a fúria acumulada sobre um país inerme, cultural e historicamente consanguíneo com Rússia, réu de intolerável traiçom por tentar empreender umha via própria europeísta democrática.