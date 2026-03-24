A herba do patrón: un esperpento do estraperlo no fútbol galego

"Velaí tedes o home que trunfa: o home que sabe estar ao seu, que non se perde en idealismos de fame nin en cavilacións de outono. Celidonio sabe que a vida é un negocio de carne e de influencia. O mundo non é máis que unha feira onde uns venden o que non teñen e outros mercan o que non lles pertence. [...] Quen ten a fariña ten a lei, e quen ten a lei, fai do pobo o que o carniceiro fai co bicho: aproveitar ata o rabo."
O Porco de Pé (Vicente Risco)
Existe un fío invisible que une o fardel de tabaco que goteaba auga salgada na ría de Vigo coas pretensións que tiña o Celta de encher de formigón a parroquia de Tameiga. É a historia dun país onde o fútbol galego funcionou como lubrificante histórico para converter o interese privado en interese xeral
O fútbol nestas terras non foi só cousa de vinte e dous tipos correndo en calzón curto tras un coiro redondo; senón, máis ben, a farsa tráxica onde os que exercen o poder representan a súa gran comedia. Existe un fío invisible que une o fardel de tabaco que goteaba auga salgada na ría de Vigo coas pretensións que tiña o Celta de encher de formigón a parroquia de Tameiga. É a historia dun país onde o fútbol galego funcionou como lubrificante histórico para converter o interese privado en interese xeral.
O Celta-Marlboro: Onde nace o sistema
Todo comezou co palco de Balaídos convertido en sucursal loxística do contrabando estraperlista. Alí sentaban os donos do capital e fío directo coa xerarquía política; o negocio non entendía de alfándegas, convertendo a saúde e a supervivencia nunha mercadoría máis. Aquel era o verdadeiro "Celta-Marlboro": mentres se aseguraba a entrada de mercadoría nos baixos, arriba adestrábase e abaixo despachábase o "rubio" que sostiña as fichaxes de luxo, cimentando as lealdades que fixeron do patrón o patriarca dunha cooperativa de influencias cuxa pegada parecía intocable.
A expansión: Do tabaco á fariña
Máis ao norte, esta mesma lóxica colonizou a ría de Arousa. O fútbol foi o escenario onde un narco era sacado en ombreiros; equipos que pagaban soldos que atopaban a súa única explicación no éxito das planeadoras. Esta santísima trindade do fútbol do salitre funcionaba como o brazo armado dunha paz social que compraba vontades. A masa bramaba no estadio, validando socialmente ao fóra da lei nunha sorte de catarse colectiva. O fútbol era a coada perfecta: ninguén preguntaba pola orixe dos fondos se o equipo subía de categoría.
A metamorfose: O urbanismo de conveniencia
Cando a presión legal cercou o mar, o modelo regresou á cidade transformado nunha sofisticada estratexia de cemento. O club transformouse nun axente urbanizador que mobilizaba vontades políticas para preparar o terreo onde a paixón se convertiría nun activo inmobiliario privado. Priorizouse a optimización financeira e o control de activos fronte á conexión sentimental tradicional. O novo patrón profesionalizou a estrutura para transformar o club nun holding privado.
A paixón como cabalo de Troia e a Oliveira de formigón
Aquí é onde o sistema acada a súa forma máis perversa: a transformación da paixón do afeccionado nun cabalo de Troia para o espolio de bens comúns. Baixo a batuta dun artista de fóra, a institución galeguizouse para a exportación, envolvendo o negocio de asfalto nun papel de regalo tecido con pandeiretas. É a estética da identidade como escudo: mentres o mundo admiraba a beleza das nosas raíces nun vídeo, o patrón pretendía que as raíces reais fosen arrancadas pola escavadora. O himno era un conxuro para que non mirásemos o que sucedía baixo os nosos pés: o triunfo dunha Galicia de postal para ocultar o sacrificio da Galicia de man común.
A Pantalla Amiga: O Branqueamento do Apelido e a Estratexia da Herdeira
A televisión pública galega púxolle moqueta vermella á estirpe. O panexírico televisado á filla de Mouriño (dentro do programa Land Rober), coa participación dun coñecido cómico galego no papel de axuda de cámara, representa a sacralización mediática da dinastía. Marian Mouriño asume o papel de Directora de Marketing da Desposesión. Ao situar á herdeira entre risas e retranca, o sistema opera un branqueamento por proximidade: transmuta a frialdade do holding na calidez do fogar. Marian funciona como o algoritmo da simpatía: se a herdeira é pasadeira e sorrí na pantalla, a escavadora vólvese invisible. A cámara enfoca o xesto amable para que ninguén vexa o esfolo da terra.
O resultado final non está escrito na acta, senón na memoria da terra: porque mentres quedou un veciño que non confundiu o valor do monte co prezo do formigón, o patrón non puido cantar o gol final
Ambición sen aduanas e o VAR da Lei
Hoxe, en 2026, a ambición do sistema non coñece fronteiras. O modelo de "herba sintética e influencia" arbitra agora o destino do fútbol estatal. Nesta liturxia, a lei non actúa como árbitro, senón como un liñier a favor do patrón. O palco é o verdadeiro foro de inmunidade. O dereito en Galicia deixou de ser o escudo do común para ser o manual de instrucións do estraperlo legal. É a xeometría sagrada do poder, onde as leis se redactan con escuadra sobre o plano das propiedades do holding.
O presente en Tameiga: A mutación do conflito
Porén, o guión atopou un muro inesperado: a teimosía dos comuneiros. A realidade de 2026 dinos que o patrón tivo que recuar ante o asfixio xudicial. Vulnerar a natureza inalienábel do patrimonio veciñal resultou ser un óso máis duro que as pedras de Balaídos. Aínda que o patrón segue exercendo dende un palco que garda segredos, a terra non se deixou vender tan doadamente. O "virus" do dereito xermánico obrigou ao holding a negociar co hóspede.
Epílogo: O catastro sobre o sentimento
Ao final, o que queda non é un palmarés, senón un catastro. O patrón xa non necesita o aplauso; bástalle coa influencia. O carniceiro metafórico de Risco segue a súa faena, paciente e metódico. Pero o resultado final non está escrito na acta, senón na memoria da terra: porque mentres quedou un veciño que non confundiu o valor do monte co prezo do formigón, o patrón non puido cantar o gol final.