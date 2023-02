A posiçom de Ana Pontom pouco deve já ao acervo político da velha guarda e aos intentos de prorrogá-lo. Desde a plataforma parlamentar da sede do Hôrreo, Pontom soubo rodear-se de um círculo de personalidades madurado no activismo parlamentar com Ana Miranda como caso eminente

A equanimidade obriga a sublinhar em qualquer caso os avanços propiciados pola guarda ortodoxa tanto no discurso coma na praxe do BNG. No caso de Fernández Lores é de justiça destacar a orientaçom ecologista e cívica que imprimiu no Concelho de Ponte Vedra e o seu liderado como alcaide contra a ocupaçom abusiva do litoral por parte de Ence, referência obrigada da história do municipalismo galego com amplo reconhecimento aliás na Europa comunitária.

Ana Pontom, sabe melhor que ninguém quanto deve o seu discurso à retórica tradicional do BNG e mesmo à versom antediluviana defendido por Bautista Álvarez que alcançou o seu paroxismo quando decidiu motu próprio convocar o BNG a resgatar o temom da mao dos grumetes3 a fim de atalhar as alarmantes consequências da irrupçom das Marés na perceptível obsolescência do Bloco. A longevidade imobilista dos discursos e atitudes ante as mudanças acontecidas é um meio idóneo para encirrar a ira reprimida dos velhos líderes silenciados.

A posiçom de Ana Pontom pouco deve já ao acervo político da velha guarda e aos intentos de prorrogá-lo. Desde a plataforma parlamentar da sede do Hôrreo, Pontom soubo rodear-se de um círculo de personalidades madurado no activismo parlamentar com Ana Miranda como caso eminente. Pola sua lealdade explícita à incómoda figura de Camilo Nogueira e ao seu discurso europeísta e cosmopolita, autêntico ponto cego na visom do Bloco. É-o pola permanente independência de critério de Camilo e a sua estratégia política incompatível com o espírito de guerra fria que animou o discurso tradicional do Bloco, permanentemente ancorado no imaginário do confronto da Naçom Galega com o Estado Espanhol segundo os cánones dos movimentos descolonizadores. Galiza colónia do Estado Espanhol, Europa insignificante apêndice da OTAN.

O texto fundacional da conceiçom anticolonialista do nacionalismo galego é, como é sabido, o opúsculo Problemática nacional e colonialismo: o caso galego4 que podemos ler agora em formato pdf5. Nom parece que a tese do livro tenha periclitado de todo apesar da mudança experimentada na atençom dos autores; a de Francisco Rodríguez em particular dirige-se actualmente cara a Idade Média que o nacionalismo galego gosta de transitar em procura das chaves interpretativas da emergência e fracasso do projecto nacional galego. História antiga em modo retrospectivo versus visom projectiva como a ensaiada por Ana Pontom e a sua equipa de campanha.