É verdade que os Estados Unidos levam tempo empenhados em tentar frear o progresso tecnológico de China já desde a magistratura de Biden e a prévia de Donald Trump mas China levas tempo desenvolvendo tecnologias avançadas próprias como o telefone de Huawei provido de um chip melhorado apesar dos esforços americanos por impedir estes progressos.

Ao mesmo tempo, a China tem em marcha um programa destinado a atalhar os seus patentes problemas de défice financeiro impulsionando umha cautelosa depreciaçom do yuan renmimbi frente ao dólar para apoiar o seu atractivo exportador em quanto os assessores de Trump debatem a disjuntiva do dólar forte os débil como símbolo mundial do delírio MAGA mentres insistem em aplicar novas baixadas fiscais apesar do crescente défice orçamentário que tentam atalhar com a milagrosa serra mecánica do fantasioso programa DOGE de Elon Musk. E o que tem confiar em poderosos gurus incompetentes em matéria económica encumeados pola sua proximidade ao imperador espido que oferece o seu execrável cu a geral adoraçom.

Como terminará a guerra comercial de Trump? pergunta com aguda intençom Eichengreen ao final do seu artigo; o mais provável é que siga o conselho que, segundo se diz deu em 1966 o senador por Vermont George Aiken a respeito da guerra de Vietname: O governo deveria limitar-se a declarar a vitória e retirar-se

Trump e a sua corte pretendem desvia a atençom da China enquanto o presidente Xi desenvolve umha ampla operaçom de seduçom mundial habilmente aproveitada por Pedro Sánchez com a sua viagem a Pequim, prelúdio provável da aproximaçom da Uniom Europeia empuxada polo menosprezo e petuláncia dumha Administraçom Americana cega para todo o que nom seja liturgias celebratórias da sua potência imperial. Os fastos nom vam durar, Trump está a iniciar umha inevitável retirada onde a prática do golfe vai substituir decontado ás cerimónias de adulaçom das corruptas monarquias dos petrodólares que igual um clube desportivo que um imperador espido e com o cu ao ar que implora veneraçom. Obsceno personagem que vive os seus derradeiros dias como um vulgar programa de telerealidade.

Ironia da inteligência frente à obtusa pretensom de impor-se pola força bruta e a exibiçom de ridículos fastos imperiais mentres o relógio da história anuncia a inevitável badalada final.

