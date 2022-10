A indignidade de falar polos demais

Todo intento de converter ó paciente nun suxeito activo máis do sistema público de saúde conta con fortes resistencias, porque socava a base paternalista da relación sobre a que aínda se sustenta a atención sanitaria e incorpora ao debate político subxacente unha visión alternativa que ata hoxe estaba ausente

Se nas democracias occidentais a opinión das persoas conta cada vez menos e se adoptan decisións de gran calado sen contar con ela, no mundo da sanidade, un dos reflexos deste déficit democrático é a loita constante pola autonomía persoal para tomar as decisión transcendentais que afectan ao noso corpo e á nosa vida. Nun contexto de dixitalización permanente das relacións humanas, no que se levantan barreiras virtuais, para moitos insalvables, cada vez temos unha maior dificultade para poder tomar a palabra e verbalizar os síntomas que padecemos. Temos que estar vixiantes para que outros non nos usurpen a capacidade de decisión, aínda que iso se faga no nome do noso benestar. Estamos, en fin, inmersos nunha tensión constante para que se respecte a nosa condición de suxeitos dotados de dereitos cando poñemos a nosa vida nas mans daqueles que teñen atribuído o coñecemento para salvarnos. Case sempre esta confrontación se resolve coa resignación e a aceptación dun estatus de vulnerabilidade que na práctica lles atribúe a outros o dereito de falar por nós.

No mundo asociativo o problema tamén existe, pero conta con outras manifestacións. Evidentemente non é un problema exclusivo dun colectivo concreto, senón de calquera iniciativa que pretenda articular unha resposta autónoma ante a vulneración de dereitos esenciais. No ámbito sanitario, no que a tradición asociativa dos pacientes está máis vinculada a darlle soporte á actividade asistencial, ata o ano 2015 non existen, desde a perspectiva do usuario, antecedentes de proxectos de defensa dos dereitos e de denuncia da súa violación. Esta curta traxectoria asociativa fai que todo intento de converter ó paciente nun suxeito activo máis do sistema público de saúde conte con fortes resistencias, porque socava a base paternalista da relación sobre a que aínda se sustenta a atención sanitaria e incorpora ao debate político subxacente unha visión alternativa que ata hoxe estaba ausente.