A indignidade democrática (e militar) dos ruídos de sabre virtuais

Ideoloxicamente, baseábanse no pensamento de Menéndez Pelayo, o cal se sustentaba nunha noción historicista da nación española. Esta teoría penetrou dentro dunha parte da intelectualidade, do Exército, da política e da sociedade. Unha nova derrota, a de Annual, e a súa consecuente protesta social, obrigaron o rei Alfonso XIII a buscar unha solución en Miguel Primo de Rivera. Tras o paso polo poder do xefe xeneral da Comandancia de Cataluña, chegou a Segunda República. Manuel Azaña quixo remodelar o Exército, modernizalo e, sobre todo, convertelo nun elemento para a defensa exterior. Contou con moitas reticencias, as primeiras, que o poder militar estaba en mans dun sector moi concreto e sumamente remiso aos cambios. O ideal da grandeza de España quedou subsumido no interese personalista do poder e do intento de control político dun sector do Exército, cara a dentro das fronteiras e non cara a fóra, que era o seu labor.

A mirada cara á política interior de moitos xenerais continuou a pesar das infrutuosas e mellorables reformas de Azaña. O intento golpista de Sanjurjo de 1932 é unha boa mostra diso. Foi un levantamento militar de xenerais sen tropa, debido a que moitos estaban retirados e aínda non se daba a situación ambiental idónea para que triunfase. Os partidos políticos da dereita aínda crían no xogo democrático.

Pero chegou o 36. Nas eleccións, non sen controversias, deuse por gañador á Fronte Popular. Desde ese momento, mesmo antes, varios políticos da dereita fixeron un chamamento para que participase o Exército na política interna. Aqueles xenerais, que, dito sexa de paso, non se preocupaban pola defensa das fronteiras da “Patria” que tanto abanderaban, pola contra, decidiron dar un golpe de estado. Alentado por partidos políticos, apoiado por unha banda da cidadanía, unha parte do Exército fixo o que levaban tempo esperando. Comezou unha Guerra Civil e, tras a vitoria dos sublevados, impúxose unha ditadura de corenta anos.

Todos quixeron facer pasar por perfecta a Transición, e que posiblemente polas circunstancias social e políticas non se puidese facer mellor, pero o resultado, o sistema actual, necesita reformas

Despois da morte do xeneral Franco, iniciouse un período de transición a unha democracia que todos quixeron facer pasar por perfecta, e que posiblemente polas circunstancias social e políticas non se puidese facer mellor, pero o resultado, o sistema actual, necesita reformas. Con Narcís Serra como Ministro de Defensa do gabinete socialista de Felipe González, levaron a cabo unhas importantes reformas que culminaron coa profesionalización do Exército e o seu recoñecemento no exterior. Reformulacións que tiñan que ver coa introdución de España na OTAN. Independentemente dos aspectos negativos e positivos deste tratado, serviu para que houbese un cambio na preparación, e por conseguinte, na mentalidade dos seus membros. Por fin, o estamento castrense mirou cara a fóra das súas fronteiras, para o seu fin: protexelas. A pesar do pacifismo que podemos abanderar moitos de nós, ninguén pode negar a profesionalidade, a modernización e a súa adaptación ao sistema democrático das Forzas Armadas. Por iso, é intolerable volver escoitar os ruídos de sabres, agora virtuais, que manchan non a unha institución, senón a todo o país. Unhas palabras e accións que avergoñan, ou deberían, non só aos seus compañeiros senón toda a cidadanía. Poñen en dúbida a transición e modernización das Forzas Armadas e, por extensión, todo aquel período que nos presentaron como de cambio.

Volve, ou quizais para eles nunca se foi, ao rodo sociopolítico o discurso da España contra a anti-España que tanto se repetiu desde a Restauración borbónica do século XIX e que defendeu o franquismo

Quen coñeza as Forzas Armadas sabe da importancia social, militar e política dun xeneral, así como das relacións que manteñen con estamentos do Goberno e mesmo coa Xefatura do Estado. Sendo así, é obvia a relación dos xenerais do famoso grupo de WhatsApp cos actuais xefes e oficiais, aos que formaron. De aí a gravidade e, porque non dicilo, o medo que provoca a súa aseveración de que habería que fusilar a vinte e seis millóns de españois, e quero recalcar isto último, españois. Por que vinte e seis millóns? Porque volve, ou quizais para eles nunca se foi, ao rodo sociopolítico o discurso da España contra a anti-España que tanto se repetiu desde a Restauración borbónica do século XIX e que defendeu o franquismo. Non é unha camarilla de nostálxicos, senón un conxunto de mandos que non abandonou aquela mentalidade militar de querer ter unha maior preocupación polo control da política interior que na defensa das súas fronteiras e que, ademais, prefire envolverse en bandeiras que protexer aos cidadáns dese país que tanto desexan defender. Para eles, España é algo moi concreto, e o máis revelador, é seu. Como no franquismo e nos peores sistemas políticos do período de entreguerras, para estes militares (e quen os defende ou alentan), eses vinte e seis millóns de cidadáns non son iguais ao resto e por iso deben ser eliminados. A gravidade das palabras fala por si soas.