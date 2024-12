A inmigración como chibo expiatorio das políticas neoliberais

Os inmigrantes non esnaquizan o estado de benestar

Unha maioría crecente de elites políticas e mediáticas van adoptando o discurso de que a inmigración esnaquiza o estado de benestar. Chégase incluso a afirmar que moitos inmigran (“turistas do benestar”) para así beneficiarse dos servizos públicos (ensino, sanidade, vivenda...) que non teñen nos seus países de orixe. Un discurso que está calando en sectores cada vez mais amplos do poboación que, en liña co que afirman os partidos de extrema dereita, pensan que os inmigrantes gozan de moitas vantaxes a hora de percibir axudas públicas que os nativos do pais financian cos seus impostos.

Unha opinión que conclúe na tese de que si queremos preservar o estado de benestar debemos reducir a inmigración, especialmente a mais cualificada. Tese con cada día mais adeptos tamén na clase política europea como vemos polas decisións restritivas que se están tomando respecto a inmigración, tanto por parte das autoridades comunitarias como pola práctica totalidade do estados de Occidente que xustifican as súas decisións por mor de evitar a creba do estado de benestar.

Unhas decisións políticas que si se analizan con rigor e seriedade se comproba que non teñen unha base obxectiva, fundamentalmente por tres razóns. A primeira que como refutan as evidencias empíricas os inmigrantes non fan un uso dos servizos públicos superior ao dos nativos polo que non hai probas de que supoñan un gasto elevado para as finanzas públicas tal que ameace a supervivencia daqueles. A segunda que o balance fiscal dos inmigrantes é altamente positivo e así o estamos comprobando, por caso, en España coa hucha das pensións na que as contribucións dos inmigrantes teñen a súa influencia no superávit da mesma. A terceira é que os estudios realizados pola OCDE poñen en evidencia que o impacto fiscal da inmigración é apenas significativo pois oscila entre o -1% e o +1% do PIB e que no caso concreto de España ademais de positivo é superior ao dos residentes autóctonos.

Contra o argumento de que os inmigrantes buscan aproveitarse dos servizos públicos (“gorróns do estado de benestar”) temos, por caso, a evidencia da Unión Europea e así non hai probas de que coa libre circulación das persoas se producira un traslado masivo de migrantes cara os países europeos cos estados de benestar mais desenvolvidos. A realidade é que a inmensa maioría da xente que emigra faino para traballar (“eu volo polo mundo pa ver de ganalo”), estudar ou para xuntarse coas súas familias non para vivir das axudas.

Os inmigrantes como chibos expiatorios das políticas neoliberais

Para mellor entender estas dinámicas hai que ter en conta que os inmigrantes na súa inmensa maioría son mozos/as, en idade de traballar e sen fillos polo que son contribuíntes netos ás finanzas públicas. A maior diferencia está en que son maioría nos traballos menos cualificados o que supón que, como tódalas persoas con menores ingresos, cotizan menos por ter salarios mais baixos. Unha situación que, a pesar diso, vai cambiando consonte os inmigrantes se van integrando e atopan mellores traballos. Por outra parte por o acento na contribución fiscal destes inmigrantes é esquecer a súa contribución ás ganancias dos empresarios e ao incremento da produtividade.

Compre subliñar como corresponde que quen realmente están esnaquizando o estado de benestar son as políticas de austeridade que carrexa o neoliberalismo. Políticas que se impuxeron na Unión Europea, que buscan que se reduza o gasto público nas funcións de benestar provocando en consecuencia que se deterioren os servizos públicos.

Un deterioro que, en non poucos casos, estase compensando con traballadores inmigrantes. Así en todo o mundo occidental os inmigrantes desempeñan uns papeis cada vez mais importantes na provisión de servizos esenciais. Os/as inmigrantes de maneira crecente fortificaron uns sistemas asistenciais que sofren unha falta crónica de persoal local especializado no que son mais deficitarios