A insubmisión galega como triunfo da desobediencia civil

Crónicas dun non conta a historia dun grande suceso. Do éxito dun potente movemento de desobediencia civil, alicerzado en centos de mozos, que agromou cara fins dos anos 80 do século XX na Galicia,

Crónicas dun non conta a historia dun grande suceso. Do éxito dun potente movemento de desobediencia civil, alicerzado en centos de mozos, que agromou cara fins dos anos 80 do século XX na Galicia, canda outros semellantes no conxunto do Estado, malia que con caracteres substancialmente propios no caso do noso país, probabelmente polo seu pluralismo político e social (convivían nacionalistas, esquerdas federalistas, anarquistas, activistas cristiáns…) e, ao tempo , pola importante achega humana das distintas organizacións xuvenís do nacionalismo político e polo apoio desenvolvido na altura polo feminismo . Un ten de se preguntar porque até de agora os homes non fomos quen de desenvolver a prol da igualdade de xénero un apoio tan útil, directo e incondicional como o desenvolvido entón polo feminismo galego a respecto do movemento da obxección de conciencia.