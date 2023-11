A lingua na Suíza alemá. II. Diglosia

Na Suíza alemá a xente, con independencia do grupo social a que pertence, fala no seu dialecto, que non (ou apenas) usa na escrita e para o cal non existe norma ortográfica ningunha

Na Romandía, a Suíza francesa, unha vez practicamente desaparecidas as variantes patois, as persoas falan e escriben un francés que apenas se distingue do que utilizan os seus veciños galos. No Tesino, pola contra, o italiano vive nunha situación de diglosia. Mentres o uso do dialecto lombardo queda restrinxido á esfera familiar e está nun proceso de forte declive, na escrita e en público impera o italiano estándar. O romanche, pola súa banda, está dividido en cinco dialectos e parece estar próximo á extinción. Desde 1982 existe o rumantsch grischun como lingua estándar. Case todos os romanches son bilingües e falan alemán, dado o carácter moi minoritario da súa lingua.

En 1959, Ferguson define a diglosia como unha situación lingüística relativamente estábel onde conviven, por unha banda, os dialectos dunha lingua, e, por outra, unha variedade superposta, moi codificada, aprendida na escola e utilizada na escrita e na fala formal, pero non na conversa ordinaria. Un dos exemplos de diglosia apuntados por Ferguson –xunto coas nacións árabes, Haití e Grecia– é a Suíza alemá, onde a xente, con independencia do grupo social a que pertence, fala no seu dialecto, que non (ou apenas) usa na escrita e para o cal non existe norma ortográfica ningunha. Na Suíza alemá, o símbolo lingüístico dominante na speech community é a variante dialectal.