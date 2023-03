A Lomloe, a Filosofía e a banalidade do mal

Omitir o marxismo e a Escola de Frankfurt é omitir o materialismo, postura que marca os ámbitos intelectuais e culturais, en xeral, de todo o século XX e parte do XXI. A súa relevancia excede o espazo da teoría política e económica, e afecta ao eido epistemolóxico, no que se xogan as mudas de paradigma

Omitir o marxismo e a Escola de Frankfurt é omitir o materialismo, postura que marca os ámbitos intelectuais e culturais, en xeral, de todo o século XX e parte do XXI. A súa relevancia excede o espazo da teoría política e económica, e afecta ao eido epistemolóxico, no que se xogan as mudas de paradigma. O novo paradigma para o que traballa tamén o Ministerio do executivo actual semella regresar por veces á inclusión do talento, dun certo determinismo xenético (o que no aspecto médico implica a patoloxización dos estados non normalizados, por exemplo). O novo paradigma obvia as condicións estruturais, materiais e expón o triunfo dun neopositivismo que ten pouco de neo. Falaba Hebdige no seu libro sobre subculturas a propósito da aniquilación simbólica dunha realidade: trátase de tomar a linguaxe e facer un cut off. Cortala, recortala. Para os redactores da Lomloe, falar sobre “A guerra, o terrorismo e outras formas de violencia”, sobre as “desigualdades e a pobreza” ou dos “problemas ecosociais ou ambientais” pertence ao ámbito da ética (nese bloque se colocan e coa linguaxe citada se enuncian).