A métrica do metaverso

“You must always face the curtain with a bow”

(Always look on the bright side of life. Monty Python)

Os moribundos actuais deberiamos ter a posibilidade de traballar no noso propio réquiem. Crear un particular entorno de despedida. Escoller o noso público. Un catering. Envolver o adeus en papel de aluminio e marchar recalcando o noso holograma con rotulador permanente. Poñerlle un nome inconfundible a ese lugar: “Templo de Luxor”, “Bar Mundial 82”, “Almacenes Estévez”. Abandonar por fin esta realidade, ingresar no metaverso e esquecer, para sempre, o contrasinal.

Tamén vivir dentro del. Ao mellor, ao prezo que está hoxe a existencia, o máis interesante sexa habitar na ficción. Romper co arrecendo a herba, coas conversas na panadería, coa impaciencia rutinaria dun taxi, e vivir na mentira do virtual. Nun planeta de multiusuarios no que cadaquén inventa o seu contexto e duración. Recoñezamos que, total, a ficción leva anos deostada. Polo tanto é moi posible que, grazas a toda esta simplicidade dominante, nin sequera a nosa propia familia se entere de que somos algo irreal.