A moda que desaparecerá e o que vem

É mais racional, ecológico e preferível para a economia familiar, quando for necessária uma peça, comprá-la no mercado de segunda mão, como também qualquer das procedentes da chamada moda vintage

É mais racional, ecológico e preferível para a economia familiar, quando for necessária uma peça, comprá-la no mercado de segunda mão, como também qualquer das procedentes da chamada moda vintage. Com tanta roupa para escolhermos como a já existente no mundo neste momento não seria na prática indispensável fabricarem mais no vindouro quinquénio.

A abertura constante de lojas de roupa e calçado de segunda mão, com ofertas muito econômicas, de qualidade e lindas é uma prova palpável de que se está a produzir uma transformação muito positiva nos hábitos, e de que já há uma parte crescente da sociedade atual que está cada vez mais comprometida com o consumo responsável. As cidades galegas não estão a ser uma exceção a esta tendência geral. Assim, por exemplo, o vibrante e multicultural bairro corunhês da Agra do Orzám converteu-se nos últimos tempos num recomendável centro comercial aberto, pelas suas inúmeras lojas de roupa de segunda mão variada, de qualidade e com preços baixos. É, com certeza, o que aos poucos está a vir.