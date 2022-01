A moi necesaria Casa de Galicia de Montevideo

Non hai ser moi espelido para determinar que a actual directiva non xestionou axeitadamente e tampoco é ningunha sorpresa que se reciba con absoluta indiferencia por parte do goberno nacional o peche dunha mutualista que ten máis de 40.000 socios

Comezo o ano con fonda tristeza. Por desgracia, a asociación galega máis forte do mundo [a CASA DE GALICIA de Montevideo] está a piques da súa desaparición xa que entrou en cesamento de pagos. Aínda que moi apenado non vou quedar caladiño. Non quero ser cómplice dunha desfeita que ten autores. Quero dicir que hai responsables directos e indirectos. Non hai ser moi espelido para determinar que a actual directiva non xestionou axeitadamente e tampoco é ningunha sorpresa que se reciba con absoluta indiferencia por parte do goberno nacional o peche dunha mutualista que ten máis de 40.000 socios.

Cando se elixiu o actual presidente non quixen comentar nada. Coido se debe ser coidadoso coas críticas e por suposto que non corresponde ser negativo antes dun tempo de actividade no seu cargo. A min non me gustou que unha persoa identificada co sector político máis lamentable do país [o pachequismo] fose quen collese o temón da moi importante CASA DE GALICIA. Quixen convencerme de que a súa ideoloxía neoliberal non ía ser un freo para o mantemento da mutualista e ata pensei que habería bo entendemento coas autoridades do goberno de coalición presidido por Lacalle Pou.