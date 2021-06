A mudança económica da Galiza, 1955-2018: Crescimento económico e estancamento demográfico

A Xoán Carmona, mestre da história económica contemporánea do país.

Em 1955 Espanha era um país marginado polo estigma da origem fascista do seu Regime. O isolamento internacional decretado começou a rachar, porém, a final desse mesmo ano com a admissom de Espanha na ONU, por imperativo da guerra fria. O início do processo de superaçom do caos económico provocado pola guerra civil e a posterior autarquia houve de esperar ainda quatro anos mais, até 1959 em que o Regime se viu obrigado a lançar um Plano de Estabilizaçom por ineludível imperativo económico. Foi também nesse ano quando o General que morava no Palácio do Pardo pudo exibir por fim o seu primeiro triunfo internacional apto para doutrinamento interno: a visita do Presidente Eisenhower. Um militar, por sinal, factor providencial para tentar disfarçar a origem militarista do Regime.

Como era a economia galega em 1955 e qual foi a sua evoluçom até a actualidade? A recente publicaçom das séries históricas 1955-2018 do VAB e o emprego1 desagregadas por sectores e CCAA, permite-nos revisar o processo de mutaçom económica e demográfica oniciada a meados dos cinquenta, numha Galiza ancorada no policultivo de subsistência e a sociabilidade paroquial acentuados polo refluxo experimentado na pós-guerra. Um processo que nos conduz ao cenário 2020 com umha Espanha normalizada económica e politicamente, membro da Uniom Europeia que ostenta já unha renda de 23.690 euros de PIB por habitante, 72% da média da comunitária actualmente situada nos 32.970 euros por habitante. Dito seja de passagem, há dados que situam o PIB por habitante de Galiza em 2019 ligeiramente por riba da média espanhola2.

O informe de referência, devido à Fundaçom Fedea, oferece umha sólida base para revisar em óptica galega a mudança experimentada no longo prazo a partir das variáveis económicas básicas do VAB a preços constantes de 2016 e da ocupaçom laboral, óptimas para visualizar a senda de desenvolvimento percorrida polas CCAA no dilatado trajecto secular 1955-2018.

A tabulaçom dos dados referidos á Galiza a princípio e final do período, permite evidenciar a magnitude da mudança estrutural verificada, bem patente na drástica reduçom da força laboral empregada em actividades produtivas agropesqueiras no período: de umha esmagadora proporçom de 2/3 partes da ocupaçom total a princípio do período a apenas o 6,6% ao seu final. Um processo de acelerada convergência das produtividade sectoriais devido ao efeito nivelador da concorrência no mercado com inevitável abandono das actividades menos remuneradoras.